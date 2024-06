Racing lo ganó en el final y lidera el torneo

Racing Club venció, agónicamente, 1-0 a Deportivo Riestra, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol y continúa arriba en el certamen.

En el partido jugado en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda, Santiago Solari marcó el agónico gol del encuentro a los 50 minutos del complemento.

El primer tiempo no dejó muchas emociones. Los de Gustavo Costas tuvieron la pelota, pero no pudieron transformarlo en peligro. La más clara fue de Maxilimiano Salas, que no pudo en el mano mano ante Ignacio Arce.

Ya en el complemento, el local salió con su misma intensidad, pero no fue hasta el final que llegó el gol. En la última, Salas recibió dentro del área y se la dejó servida a Solari, que definió perfecto de primera.

Los dirigidos por Cristian Fabbiani, por su lado, estuvieron cerca del gol en la segunda parte con Milton Céliz, quien buscó sorprender con un fuerte remate desde el interior del área que alcanzó a despejar Gabriel Arias.

Sobre el comienzo del segundo tiempo, todo Racing reclamó penal sobre Agustín Urzi, pero en el VAR dijeron que no fue nada.

Con este resultado, los de Costas consumaron su tercera victoria en el torneo y suman diez puntos en el torneo. Por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, visitarán a Lanús el jueves 13 a las 21:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Por su parte, el equipo de Cristián Fabbiani sufrió su tercera derrota en la Liga Profesional de Fútbol y se mantiene con tres unidades. Por la quinta jornada, recibirán a River el jueves 13 a las 15:30 en el estadio Guillermo Laza.