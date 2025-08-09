Rada Tilly goleó a Ferro en un partido clave

El líder invicto derrotó como visitante a quien marchaba como su escolta, que ahora quedó tercero porque Caleta le arrebató el lugar tras aplastar a Stella Maris.

Se disputó este sábado el grueso de la 21ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que se completará el domingo con el partido que animarán Nueva Generación y Oeste Juniors.

Rada Tilly goleó 4-1 como visitante a Ferrocarril del Estado, en un partido clave que lo afianza aún más en la lucha por el título, ya que los de Kilómetro 5 llegaban a un punto de la cima y desperdiciaron una gran chance de quedar en lo más alto.

Arrancó mejor Ferro. Luego de que Federico Leguiza estrellara un tiro penal en el travesaño, Jorge Gaitán abrió la cuenta en la etapa inicial, pero el “Aurinegro” empató de penal en los pies de Sebastián Bonfili, después de que Darío Yáñez cometiera falta dentro del área y fuera expulsado por doble amonestación. El complemento fue todo de la visita, que terminó ganando con autoridad con goles de Zacarías Suárez, Lautaro Nahuelquir y Brian Cárdenas.

De esta manera, ahora Rada Tilly suma 49 unidades y ferro quedó tercero con 45, mientras que Caleta Córdova se subió al segundo escalón con 47 puntos, tras aplastar 6-0 a Stella Maris.

En otros resultados, Deportivo Portugués derrotó 1-0 a San Martín, Talleres Juniors venció 1-0 a Manantiales Behr de Ciudadela y Comodoro FC superó 3-1 a Universitario.

La 21ª fecha

SABADO

- Ferrocarril del Estado 1 / Rada Tilly 4.

- Comodoro FC 3 / Universitario 1.

- Stella Maris 0 / Caleta Córdova 6.

- Talleres Juniors 1 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.

- San Martín 0 / Deportivo Portugués 1.

DOMINGO A LAS 15:00

- Nueva Generación vs Oeste Juniors (en cancha de San Martín). Arbitro: Sergio Corbalán.

LIBRE

- Deportivo Roca.