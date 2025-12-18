Rada Tilly inaugura la temporada estival con teatro, música, ferias y deporte

El Municipio presentó una nutrida agenda para el fin de semana, con propuestas culturales, recreativas y deportivas pensadas para todas las edades y desplegadas en distintos puntos de la ciudad.

Rada Tilly comienza a palpitar el verano con un fin de semana que combina arte, encuentro comunitario y actividad física, en el marco de una programación impulsada por el Municipio que busca activar los espacios públicos y fortalecer la vida cultural local.

El arranque será el viernes 19 de diciembre, a las 21 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly, con la presentación de la obra teatral El Cruce. La puesta propone un relato íntimo y reflexivo ambientado en la vastedad pampeana, donde dos hombres, atravesados por la soledad y el deseo de un futuro distinto, deciden compartir el camino hacia un destino incierto.

La celebración central llegará el sábado 20 por la noche, desde las 22 horas, con la apertura oficial de la temporada de verano en la playa. La tradicional fogata, considerada parte del patrimonio cultural intangible de la comunidad, volverá a convocar a vecinos y visitantes en torno al fuego, los deseos compartidos y una práctica con profundas raíces en la historia local. La velada estará acompañada por la musicalización de DJ Marcce, referente de la escena electrónica, con un recorrido sonoro que atraviesa distintos subgéneros como house, deep house, melodic techno y techno.

Durante el sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de diciembre, de 11 a 20 horas, el Centro Cultural será además sede de la Feria de Artesanos y Emprendedores, un espacio para la producción local y el encuentro con propuestas creativas. En paralelo, se desarrollará la segunda edición del taller de Huerta Orgánica Biointensiva, que tendrá lugar en el Centro Agroecológico Municipal y en el Club de Leones. La capacitación estará a cargo del ingeniero Fernando Pia, referente latinoamericano en la temática, y continuará con huerteros ya formados, al tiempo que abrirá cupos para nuevos interesados.

La agenda se completa con actividades deportivas gratuitas al aire libre. La Dirección de Deportes pondrá en marcha clases de yoga y zumba los sábados en playas y plazas: este fin de semana, la cita será en la Bajada 12, con yoga a las 10 y zumba a las 11 horas. Además, el sábado por la tarde se realizará la tradicional Corrida Infantil, desde las 14:30, en la Plaza Roque González, mientras que el domingo se disputará la tercera fecha del Provincial de Triatlón, con largada desde el Club Neptuno.