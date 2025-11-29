Rada Tilly pone en juego la punta en su visita a Portugués

El líder Rada Tilly visitará este sábado a su escolta Deportivo Portugués en el plato fuerte que dará continuidad a la 10ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.
El partido, que se jugará en el estadio Inmigrantes Portugueses, dará inicio a las 16 y tendrá el arbitraje de Luis Fimiani, quien estará acompañado por Cristian Ontivero y Víctor Velarde.
Por su parte, el tercero Ferrocarril del Estado, estará expectante cuando reciba a Comodoro FC. El árbitro del encuentro será Sergio Corbalán, mientras que Blas Subelza y Carlos Quintana oficiarán como jueces de línea.
La fecha también tendrá además los siguientes partidos: Talleres Juniors-Stella Maris, San Martín-Oeste Juniors y Caleta Córdova-Universitario. Tendrá descanso el equipo de Nueva Generación.
La jornada se inició este viernes por la noche con goleada de Deportivo Roca por 5-0 de local ante Manantiales Behr de Ciudadela.
……………..
Programa de la 10ª fecha
VIERNES 28
Deportivo Roca 5 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.
SABADO 29 (16:00 Primera. -13:30 Reserva)
Deportivo Portugués vs Rada Tilly
Árbitro: Luis Fimiani.
Asistentes: Cristian Ontivero y Víctor Velarde.
Cancha: Deportivo Portugués.
Caleta Córdova vs Universitario
Arbitro: Sergio Navarrete.
Asistentes: Luis Marcial y Camila Madami .
Cancha: Caleta Córdova.
Ferrocarril del Estado vs Comodoro Fútbol Club
Arbitro: Sergio Corbalán
Asistentes: Blas Subelza y Carlos Quintana.
Cancha: Ferro.
Talleres Juniors vs Stella Maris
Arbitro: Gastón Cejas.
Asistentes: Diego Schooff y Ernesto Corbalán.
Cancha: Talleres Jrs.
San Martín vs Oeste Juniors
Arbitro: Gastón Verón.
Asistentes: Lucas Bres y Matías Ortiz.
Cancha: San Martín.
Libre: Nueva Generación.
Foto: Deportivo Portugués Fútbol.