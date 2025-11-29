Se enfrentan este sábado a las 16 por la 10ª fecha del torneo de Ascenso. Ferro recibe a Comodoro en el otro partido que se destaca.

Rada Tilly pone en juego la punta en su visita a Portugués

El líder Rada Tilly visitará este sábado a su escolta Deportivo Portugués en el plato fuerte que dará continuidad a la 10ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el estadio Inmigrantes Portugueses, dará inicio a las 16 y tendrá el arbitraje de Luis Fimiani, quien estará acompañado por Cristian Ontivero y Víctor Velarde.

Por su parte, el tercero Ferrocarril del Estado, estará expectante cuando reciba a Comodoro FC. El árbitro del encuentro será Sergio Corbalán, mientras que Blas Subelza y Carlos Quintana oficiarán como jueces de línea.

La fecha también tendrá además los siguientes partidos: Talleres Juniors-Stella Maris, San Martín-Oeste Juniors y Caleta Córdova-Universitario. Tendrá descanso el equipo de Nueva Generación.

La jornada se inició este viernes por la noche con goleada de Deportivo Roca por 5-0 de local ante Manantiales Behr de Ciudadela.

……………..

Programa de la 10ª fecha

VIERNES 28

Deportivo Roca 5 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.

SABADO 29 (16:00 Primera. -13:30 Reserva)

Deportivo Portugués vs Rada Tilly

Árbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Cristian Ontivero y Víctor Velarde.

Cancha: Deportivo Portugués.

Caleta Córdova vs Universitario

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Luis Marcial y Camila Madami .

Cancha: Caleta Córdova.

Ferrocarril del Estado vs Comodoro Fútbol Club

Arbitro: Sergio Corbalán

Asistentes: Blas Subelza y Carlos Quintana.

Cancha: Ferro.

Talleres Juniors vs Stella Maris

Arbitro: Gastón Cejas.

Asistentes: Diego Schooff y Ernesto Corbalán.

Cancha: Talleres Jrs.

San Martín vs Oeste Juniors

Arbitro: Gastón Verón.

Asistentes: Lucas Bres y Matías Ortiz.

Cancha: San Martín.

Libre: Nueva Generación.

Foto: Deportivo Portugués Fútbol.