Rada Tilly vive el XVI torneo de Hóckey Playa

El Club Náutico y Deportivo Rada Tilly organiza este fin de semana la XVI edición del torneo de Hóckey Playa, que llevará el nombre de Claudia “Clota” Cardonatti, quien fuera jugadora de la categoría Mamis y permanente colaboradora de Náutico.

Del certamen, que comienza este sábado y continuará el domingo con toda su definición, tomarán parte equipos -en total suman más de 60- de las categorías Damas Mayores, Mamis, Caballeros y Menores.

Cabe destacar que en Menores tomarán parte jugadores de las categorías 2009 hasta 2013, con un máximo de diez equipos.

En Damas Mayores, mientras tanto, lo podrán hacer mujeres de 2008 en adelante, que cumplan 16 años en este 2024. Acá participarán 16 equipos.

En Caballeros Libres, podrán jugar varones de la 2009 en adelante, que cumplan 15 años en 2024. Tomán parte diez equipos.

Mientras que en Mamis, podrán participar jugadoras mayores de 30 años y que no hayan jugado en Primera, Intermedia o hayan estado federadas en 2023. En esta categoría competirán 20 equipos.

También tomarán parte las categorías Sub 14 Damas (13 equipos) y Caballeritos (3).

En esta nueva edición, estarán en juego las Copa Challenger en Primera Damas “Ariel Bersais”, Copa Challenger en Primera Caballeros “Sergio Barle” y Copa Challenger “Karina Casas”en categoría Mamis.

El torneo, que cuenta con el auspicio de las municipalidades de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, y la colaboración de comercios y empresas de la región, se desarrollará en cuatro canchas que estarán diseñadas, con árbitros nacionales, muy buena música y un exquisito buffet. La villa balnearia espera a todos para disfrutar como todos los años de otro clásico del verano, que en esta ocasión tendrá más de 140 encuentros.

Programa - SABADO 20

PRIMERA DAMAS

14:50 Las Chapis (PT) vs Pimentón

14:50 Patronelli vs Team Aloha

14:50 Llegamos Tarde vs La Muchachada

14:50 Vasquitas vs Búhos Hóckey

15:15 Como Hombre vs Palazzo

15:15 Branca HC vs Sinergia

15:15 Las 8 vs Lucía No es Santa

15:15 Las Forasteras vs Las Muchachas

19:25 Palazzo vs Pimentón

19:25 Las Chapis (PT) vs Como Hombres

19:25 Lucía No es Santa vs Búhos Hóckey

19:25 Vasquitas vs Las 8

19:50 Sinergia vs La Muchachada

19:50 Llegamos Tarde vs Branca HC

20:15 Las Muchachas del Coirón vs Team Aloha

20:15 Patronelli vs Las Forasteras

CABALLEROS

15:40 A Último Momento vs Quimera Naranja

15:40 Los Sanguinarios vs Osos Maduros

16:05 La Banda del Bula (CO) vs Quimera Celeste

16:05 La Marroneta vs Soldaditos de Fer (PT)

17:45 Quimera Naranja vs Los Sanguinarios

17:45 Osos Maduros vs. La Banda del Chato (CO)

18:10 Quimera Celeste vs KM Running

18:10 Soldaditos de Fer (PT) vs La Banda del Bula (CO)

19:50 Km Running vs. Soldaditos de Fer (PT)

19:50 La Banda del Bula (CO) vs La Marroneta

20:15 A Ultimo Momento vs Los Sanguinarios

20:15 Quimera Naranja vs La Banda del Chato (CO)

MAMIS

14:00 Cauquén (CO) vs Ensalada Rusa

14:25 Tiburonas (CO) vs A Último Momento

14:25 Las Primas vs Leon’s Hockey (CO)

14:25 Panteras HC (CO) vs Las Sin Palo (CO)

16:55 Palazzo vs Santino (PT)

16:55 Leon’s Hockey (CO) vs Santa tu Abuela

17:20 Las Sin Palo (CO) vs A Team

17:20 Suburbanas vs Panteras HC (CO)

19:00 Atlético Burbuja vs Cauquén (CO)

20:40 Cauquén (CO) vs Fugitivas

20:40 Vikingas vs Santino (PT)

21:05 Tiburonas (CO) vs Las Primas

21:05 Antares vs Panteras HC (CO)

MENORES

16:05 La Santineta (PT) vs Corta la Bocha

18:10 Fantasminas Azul vs La Santineta

CABALLERITOS

16:30 Santino (PT) vs San Jorge (CO)

17:20 Deportivo Sarmiento vs San Jorge (CO)

18:35 Santino (PT) vs Deportivo Sarmiento.