Raybet cierra una etapa con un show especial

El músico de Comodoro Rivadavia cierra el capítulo de su primer disco "Cómo me gustaría que conozcas el sur" con una presentación el próximo 18 de enero. Tras un 2024 de giras intensas y emociones profundas, adelanta nuevos proyectos.

El 18 de enero, Santiago Raybet dará un cierre oficial a la etapa de "Cómo me gustaría que conozcas el sur" con un concierto en Sótano Pub. Este disco, que refleja su conexión con el sur y su ciudad natal, marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a recorrer escenarios en Buenos Aires, La Plata y Córdoba. La presentación contará con versiones renovadas de sus temas, colaboraciones con artistas como Josefina Amado y Maxi Pérez, y un cover sorpresa que mantiene bajo llave.

“Este show será el más largo que he hecho hasta ahora, y quiero que sea especial para quienes me acompañaron en este recorrido”, expresó Raybet a El Patagónico. Además, destacó que el evento estará producido por Fiesta Babas, un colectivo que lo ha acompañado en cada paso importante de su carrera. “Trabajar con Fiesta Babas siempre es especial. Son amigos, y esa conexión hace que todo sea más divertido y llevadero. Además, la fecha esta vez es un sábado, así que después del show estará la Fiesta Babas para celebrar como corresponde”, agregó entusiasmado.

Embed

La elección de Fiesta Babas no es casualidad. Este grupo de amigos ha jugado un rol clave en la organización del evento, desde la logística hasta la difusión, asegurándose de que el cierre de esta etapa sea memorable. “Ellos me ayudaron a conseguir un buen día, la producción de las entradas y todos los detalles que hacen que una fecha como esta sea especial. Es un lujo trabajar con ellos y, al mismo tiempo, muy significativo porque somos un grupo de amigos que compartimos las mismas pasiones”, comentó Raybet.

Embed - FIESTA BABAS on Instagram: "RAYBET VUELVE AL SUR A DESPEDIR SU PRIMER DISCO luego de un año de estar tocando el disco por todos lados, @raybet___ vuelve a comodoro para despedir “como me gustaria que conozcas el sur” exactamente un año después de aquella épica presentación en 2024 con su show más largo hasta la fecha y lleno de sorpresas la cita es el sábado 18/01 como siempre en el @sotano_pub a las 22hs y para completar esta fiesta con su imperdible set @frankkystein b2b @intaky_ con los mejores temazos para hacernos bailar toda la noche las entradas las van a poder conseguir x centraltickets.com o pronto físicas x locuras! flyer x @camipereyra8 te esperamos para que pases una de las noches mas lindas, para bailar y llorar, vos elegis lxs queremos mucho ...." View this post on Instagram A post shared by FIESTA BABAS (@fiestababas)

El 2024 fue un año intenso para el músico, con múltiples presentaciones en Buenos Aires, La Plata y Córdoba, donde compartió escenario con artistas que admira profundamente. "Fue la primera vez que toqué tanto en mi vida. 2024 fue increíble; conocí músicos que admiro y toqué en lugares a los que nunca había llegado. Cada show me ayudó a crecer y a valorar más mi música”, relató.

Entre los momentos más memorables, Raybet destacó la recepción del público en Comodoro hace un año: "La última vez que toqué en El Sótano fue algo único. La gente cantó mis canciones, algo que no me había pasado antes. Me bajé del escenario llorando, rodeado de mi familia y amigos, fue muy emotivo”.

imagen.png

Foto: Camila Flores Cantino

A pesar de lo positivo, también hubo desafíos. "Acepté todas las fechas que me ofrecían y, aunque fue enriquecedor, terminé agotado. Por eso, este año quiero tocar menos, centrarme en crear nueva música y buscar experiencias distintas, como tocar en Rosario o en otros países como Chile, Uruguay y Paraguay”, confesó.

Antes de marzo, Raybet lanzará un videoclip de un tema inédito, que describe como el “epílogo” de su disco actual. También está trabajando en ideas para su segundo álbum. "Quiero obligarme a hacer algo diferente, a salir de mi zona de confort. Aunque tengo canciones dando vueltas, todavía no empecé a grabar. Estoy entusiasmado por lo que pueda surgir”.

El cierre en El Sótano será una celebración de todo lo vivido, con el respaldo de Fiesta Babas, que asegurará un evento cargado de emoción, música y sorpresas. “Es simbólico que esta fecha sea el 18 de enero, como cuando presenté el disco el año pasado. Pero esta vez, al ser sábado, será una fiesta completa, algo para compartir con quienes me acompañaron todo este tiempo”, concluyó Raybet.