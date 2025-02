Raybet debuta como DJ en Niceto Club junto a Homeshake y Juan Wauters

El músico, productor y compositor Santiago Raybet, nacido en Comodoro Rivadavia, dará un nuevo paso en su carrera con su debut como DJ. El 12 de febrero será el encargado de abrir la noche en Niceto Club, donde se presentarán Homeshake y Juan Wauters, dos artistas fundamentales en la escena indie alternativa.

Homeshake, el proyecto solista del canadiense Peter Sagar, ha construido una identidad única fusionando R&B, synth-pop y lo-fi. Su música, caracterizada por sintetizadores envolventes y una estética minimalista, lo convirtió en un referente del indie contemporáneo. Por su parte, el uruguayo Juan Wauters se ha consolidado como un trovador moderno con un enfoque DIY. Su discografía combina folk, indie rock y sonidos latinos, con letras nostálgicas y cotidianas.

Raybet, quien desde pequeño soñaba con hacer música sin ataduras, se sintió fuertemente influenciado por Homeshake en sus inicios. "Cuando tenía 16 años, hacer un disco me parecía algo grandilocuente. Pensaba que necesitabas un estudio gigante, plata y ser famoso. Escuchar a estos locos que grababan en sus casas me hizo darme cuenta de que podía hacerlo", contó a El Patagónico el artista comodorense sobre la influencia de Sagar en su carrera.

Enterado del show en Buenos Aires, Raybet inició una campaña en redes para que Indie Folks, la productora del evento, lo considerara como telonero. "No soy mucho de pedir que vayan a comentar en redes, pero sentí una necesidad tan fuerte de ser parte de ese show que lo hice", confesó. Su iniciativa logró cerca de 100 comentarios y llamó la atención de la organización, que lo contactó para reconocer su esfuerzo. "Me dijeron que Homeshake había pedido a Juan Wauters como telonero, pero que querían que fuera parte de la fecha de alguna forma y me ofrecieron hacer un DJ Set antes de los dos shows", relató.

Aunque ha tomado clases y practicado el arte del DJing, esta será su primera presentación en vivo en ese formato. "Es mi debut como DJ, y estoy contentísimo. Además, Juan Wauters es un artista que admiro mucho y tengo una conexión emocional fuerte con su música", expresó.

El set de Raybet incluirá una selección musical que recorrerá sonidos afines al universo de Homeshake, fusionando synth-pop, ambient y jazz. También incorporará tracks propios y de artistas argentinos e internacionales que lo inspiran. Con este hito, Raybet sigue expandiendo su identidad artística y reafirmando su pasión por la música sin etiquetas.