Raybet, el músico comodorense que quiere que conozcas el sur

El joven artista de 23 años presenta su primer disco “Como me gustaría que conozcas el sur”, un álbum que refleja su pasión por la música y su amor por su ciudad natal.

Santiago Raybet es un músico, productor, compositor y multiinstrumentista que nació y creció en Comodoro Rivadavia, en el barrio Juan XXIII. Desde muy pequeño se enamoró de la música y soñó con hacer un disco. Ese sueño se hizo realidad este año, cuando lanzó su primer álbum “Como me gustaría que conozcas el sur”, un trabajo que reúne 10 canciones de diferentes géneros y estilos, pero con un concepto y una estética común.

“La inspiración detrás del disco principalmente viene desde un deseo primitivo, desde que soy muy chiquito tuve el sueño de hacer un disco, desde que me enamoré de la música, me enamoré mucho de ese formato de, un álbum, con un concepto, canciones que tiene que ver entre sí”, cuenta Santiago a El Patagónico.

El disco fue gestado en plena pandemia, en el estudio Juan Binckoski, donde Santiago empezó a producir y armar las primeras maquetas. En un principio iba a ser producido por su amigo Fermín Ugarte, quién en ese momento le pidió hacer 20 canciones para luego poder elegir las que formarían parte del álbum, ese momento fue trascendental para que nacieran nuevos temas. Finalmente, Ugarte no pudo producirlo por temas de agenda, pero ese primer paso fue importante para poder darle forma al disco que vendría.

Luego, se sumaron al proyecto Martín Ruiz e Iñaque Herran, “dos amigos y talentosos músicos de La Plata”, resalta, que lo ayudaron a terminar el disco en cinco meses, antes de que Martín se mudara a España. “Fue un proceso lleno de aprendizajes y desafíos que pudimos sortear”, dice Santiago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por santo (@raybet___)

El mensaje que Santiago quiere transmitir con su música es el de hacer arte sin ningún tipo de limitación ni prejuicio, hacerlo porque se quiere y se gusta, sin pensar en los números o el qué dirán. “Hacer por el placer de hacer música”, resume.

Entre las canciones que componen el disco, hay una que tiene un significado especial para Santiago: “Comodoro”, la última del álbum. “Es una canción que surgió en mi pieza, y bajó completa, me parece mágica, transmite algo del sur, de Comodoro, me tiene orgulloso”, confiesa.

“Como me gustaría que conozcas el sur” tiene tres invitados significativos para el camino musical de Raybet como lo son el ya mencionado Fermín Ugarte (FERMIN), Renata Di Croce (música y cantante de La Plata) y Gaby Caniza “musico comodorense, gran amigo y referente para mí”, resalta Santiago. Renata forma parte de “Mercurio” y Gaby está en “Comodoro”.

Santiago no se encasilla en ningún género musical, sino que hace canciones y las viste y las lleva al género que en el momento tiene ganas de hacer. “Trato de hacer lo que se me cante y no encasillarme”, afirma.

Para el futuro, Santiago tiene varios proyectos en mente, como hacer otro disco, seguir produciendo a otros artistas como a la también comodorense Josefina Amado, seguir haciendo soundtracks de películas y tocar en vivo con la banda de su amigo Fermín Ugarte, que participa en la canción “Temporal”. También espera poder presentar su disco en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, que siempre es un punto de referencia para su arte. “Es como que hay un imaginario que siempre aparece, probablemente nunca se vaya de mí y siempre esté en mi arte”, dice sobre la ciudad que lo vio nacer.

El disco “Como me gustaría que conozcas el sur”, “tiene un equipo hermoso detrás, tanto en lo musical como en lo visual”, señala Santiago. En producción estuvieron Martín Ruiz e Iñaque Herran junto con Santiago, el disco lo mezcló Juan Binckoski, lo masterizó Santiago De Simone, el arte de tapa y contratapa lo hizo Mar Ferz y el disco lo grabaron en estudio “El Árbol”, en Buenos Aires, por Juan Stewart y Clemen Solimano. El disco se puede escuchar en las principales plataformas digitales.

Para finalizar, Santiago agrega: “Quiero invitar a la gente a que se sume a escuchar el disco y a los que vivan en Buenos Aires los invito a que vayan a escuchar el disco en vivo, un día después del lanzamiento, en Camping (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”.

Foto: Luna Spanevello