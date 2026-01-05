Real Madrid-Maccabi Tel Aviv se jugará a puertas cerradas

El partido, correspondiente a la Euroliga de básquet, fue declarado de alto riesgo. Está previsto para este jueves.

El encuentro por la Euroliga de básquet entre el Real Madrid de España y el Maccabi Tel Aviv de Israel en el Movistar Arena este jueves, declarado de alto riesgo, se jugará a puertas cerradas "por motivos de seguridad" y siguiendo la recomendación de la policía del país ibérico.

Así lo anunció este lunes ante los medios el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras mantener una reunión a la que han acudido responsables de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Brigada Provincial de Información, la UIP, la Policía Municipal de Madrid, el SAMUR, Bomberos y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.

Martín ha confirmado asimismo que se han comunicado "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en el entorno del Movistar Arena en la tarde del jueves y que, para garantizar tanto el desarrollo del partido como el "derecho a manifestación", habrá un "importante despliegue" por parte de la Policía Nacional, equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.

El operativo será "muy importante" e incluirá a la UIP, medios aéreos, guías caninos y "todos los recursos de la policía nacional" que sean precisos.

El propio Maccabi Tel Aviv jugará sin público este martes contra el FC Barcelona, en el Palau Blaugrana.

Previamente, se disputaron a puerta cerrada los partidos La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya (Basketball Champions League, 14 de octubre); Valencia-Hapoel Tel Aviv (Euroliga, 15 de octubre); Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén (Eurocup, 15 de octubre); y Joventut Badalona-Hapoel Holon (Basketball Champions League, 19 de noviembre).

En un comunicado, el Real Madrid expicó que el importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática, sin que deba ser reclamado por el comprador.