El “Merengue” volvió a ganar, esta vez en Manchester y está entre los ocho mejores de la Liga de Campeones. También avanzaron PSG, Sporting Lisboa y Arsenal.

Real Madrid venció 2-1 al City y está en cuartos de Champions

Real Madrid de España se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa al vencer de visitante 2-1 al Manchester City de Inglaterra por el partido de vuelta de los octavos.

El conjunto español, que en la ida había ganado 3-0 con triplete del uruguayo Federico Valverde, este martes aseguró su pase a la siguiente ronda del certamen, con un nuevo triunfo.

El brasileño Vinicius Jr., de penal, abrió el marcador para el Real, empató el noruego Erling Haland, y en el final, otra vez Vini puso el definitivo 2-1 en Manchester.

En los otros resultados, París Saint Germain de Francia, actual defensor del título, dejó en el camino al Chelsea de Inglaterra al golearlo en Londres por 3-0, con tantos de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu.

Por su parte, Sporting Lisboa de Portugal aplastó de local 5-0 al Bodo Glimt de Noruega y avanzó a la próxima instancia. Los goles los marcaron Gonzalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maximiliano Araujo y Rafael Nel.

Mientras tanto, el Arsenal de Inglaterra superó 2-0 al Bayer Leverkusen de Alemania y se metió en cuartos. Los tantos de la victoria y clasificación los hicieron Eberechi Eze y Declan Rice.

Este miércoles, mientras tanto, se conocerán los restantes cuatro equipos que avanzarán a cuartos de final.

Desde las 14:45, Barcelona de España recibirá al Newclastle de Inglaterra, mientras que a partir de las 17 se jugarán los restantes tres encuentros: Tottenham Hotspur de Inglaterra-Atlético de Madrid de España, Liverpool de Inglaterra-Galatasaray de Turquía y Bayern Munich de Alemania-Atalanta de Italia.