Recuperan una moto robada tras una falsa venta coordinada por Telegram

La víctima fue contactada por un desconocido que intentó venderle su propia moto robada. La Policía montó un operativo en el barrio Moure.

Un joven de Comodoro Rivadavia logró recuperar la motocicleta que le había sido robada luego de ser contactado por un desconocido a través de la aplicación de mensajería Telegram, quien intentó revendérsela en una maniobra que terminó frustrada gracias a la rápida intervención policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:40, cuando la víctima se presentó en la Comisaría Seccional Sexta para informar que había recibido mensajes de un usuario anónimo que le ofrecía una motocicleta con características idénticas a la que le habían sustraído días atrás. En la conversación, el supuesto vendedor acordó un encuentro en un sector del barrio Moure para concretar la operación.

Ante la situación, personal policial organizó un operativo preventivo con el objetivo de proteger al damnificado y verificar la procedencia del vehículo. Los efectivos se dirigieron de manera encubierta hasta la intersección de las calles Código 886 y 558, donde se había pactado la entrega.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una motocicleta Honda XR 150 de color rojo con detalles negros, calcomanías amarillas y puños rojos, estacionada en la vía pública. Sin embargo, no hallaron a ninguna persona que pudiera justificar la posesión del rodado, ya que los sospechosos habían abandonado el lugar antes del arribo policial.

Posteriormente, se verificaron los números identificatorios del cuadro y del motor mediante las bases de datos policiales, constatándose que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por robo, vinculado a una causa tramitada en la Comisaría Seccional Tercera.

Durante el procedimiento, los efectivos observaron una situación que quedó asentada en el acta policial. Mientras realizaban las maniobras para cargar el vehículo en el móvil policial, un vecino salió de una vivienda cercana, observó durante algunos instantes el operativo y regresó rápidamente a su domicilio.

Por disposición del fiscal de turno, Maximiliano Morsucci, se ordenó el secuestro formal del motovehículo y su traslado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia. Asimismo, personal de Policía Científica realizó las pericias fotográficas correspondientes con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables de la maniobra delictiva.

Las actuaciones fueron llevadas adelante por personal de la Comisaría Seccional Sexta.