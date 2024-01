Renzo Blotta: "el automovilismo chubutense está firme"

De cara a la preparación de una nueva temporada, el piloto de Comodoro Rivadavia Renzo Blotta mantuvo una reunión con el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y su equipo de trabajo, donde habló de su presente y su futuro, como así también de la actualidad del automovilismo chubutense.

Blotta se mostró muy agradecido por el recibimiento en el ente deportivo y rescató: “Con Milton pudimos hablar y coincidimos en que cada deportista de alto rendimiento de la provincia se merece el mismo acompañamiento. Todos hacemos un esfuerzo por representar de la mejor manera a Chubut. Si bien yo soy nacido y criado en Comodoro, siempre me pongo la bandera de nuestra gran provincia”.

Además, destacó que “tener el acompañamiento de Chubut Deportes es muy importante, sobre todo para un deporte tan exigente como el automovilismo”.

MAS DE UNA DECADA EN EL AUTOMOVILISMO

Pese a tener solo 23 años, Blotta lleva “12 años representando a Chubut en distintos campeonatos argentinos. Comencé en el kárting y luego en distintas categorías del automovilismo”.

El recorrido en el automovilismo fue de dos años en Fórmula 4 Nueva Generación, dos en Turismo Pista, los últimos tres en Clase 2 de Turismo Nacional y este año competirá en la Clase 3 de Turismo Nacional. “Sabiendo que hay mucha gente en la provincia que sigue el automovilismo, siempre traté de representar a Chubut de la mejor manera”, aseguró.

SUBCAMPEONATO EN EL 2023

“El resumen del 2023 fue muy positivo”, remarcó. “Nos indica que hicimos todo lo posible para obtener el mejor resultado. Si bien no se pudo dar el campeonato por distintas circunstancias, como dos abandonos que no me permitieron sumar puntos en dos carreras, en lo personal no tengo nada que reprocharme y todo el equipo sabe que hicimos tremendo año”, sentenció.

En ese sentido, argumentó: “se ganaron seis series, tres pole y una final muy importante en Comodoro Rivadavia. Logramos un gran subcampeonato, considero. Ahora no podemos hacer otra cosa que borrón y cuenta nueva para comenzar el 2024 en la Clase 3”.

NUEVO AÑO, NUEVO AUTO

El 2024 comienza con una nueva categoría para el piloto chubutense. “Este año vamos con un auto nuevo: un Toyota Corolla. Nunca tuve la oportunidad de correr en estos autos, pero sí pude probarlos hace pocos días. La prueba se dio en San Nicolás, donde estuvo Julián Santello subiéndose al mismo auto. Agradezco su generosidad porque realizamos una gran prueba”, reconoció.

REPRESENTACION CHUBUTENSE EN EL AUTOMOVILISMO

“La actualidad del automovilismo chubutense está cada vez más firme y más representativa”, destacó Blotta. “Por darte un ejemplo, hoy veo a Marcelo Agrelo corriendo en el TC, a Gustavo Micheloud o Lucas Valle. Sin duda, siento que estamos bien representados por distintos pilotos de la provincia”, afirmó.

“Es muy importante que los que hoy están, sigan en actividad; para que se sumen nuevos pilotos que vienen del kárting o de categorías zonales”, finalizó.