Repararán el techo del Complejo Deportivo Municipal

Como parte de la mejora edilicia del Complejo Deportivo “Ingeniero Knudsen” de Caleta Olivia, el municipio inició un relevamiento las grietas que comprenden este espacio.

La tarea está a cargo de las Secretarías de Planificación, Obras Públicas y Deportes, Cultura y Juventud, contándose además con el apoyo de bomberos para garantizar la seguridad de los operarios.

El resultado de ese relevamiento se dará a conocer a la empresa local CH Agency que será la encargada de ejecutar la obra final.

Al respecto, David Jones, secretario de Deportes, Cultura y Juventud, explicó que convocaron a dicha empresa debido a que presentaron un material nuevo que permitirá acondicionar el techo del gimnasio.

“Estamos concretando un relevamiento con un drone sobre la cantidad de grietas que se deben reparar en las dos naves del complejo. El objetivo es lograr acondicionar todos los gimnasios deportivos y otros espacios públicos de la ciudad antes de la llegada de la época invernal”, puntualizó.

Fuente: Prensa Municipal