Representantes gremiales amenazan con paro general

Trabajadores de distintos gremios estatales decidieron levantar la medida de fuerza frente a Casa de Gobierno, en el marco de una jornada de espera y pedidos para ser recibidos por el gobernador Mariano Arcioni. Propusieron realizar la semana que viene una medida de fuerza que involucre a todos los sindicatos, informó Jornada.

El jueves, los dirigentes estatales mantuvieron un encuentro con los ministros de Economía, Oscar Antonena, y de Gobierno y Justicia de la Provincia, José María Grazzini, pero no obtuvieron respuestas en relación al pago de los salarios atrasados.

El representante del gremio legislativo Apel, Ángel Sierra, indicó: “Estoy molesto. Sigo viendo mucha quietud de la agente, como si todo el mundo estuviera conforme. Estuvimos con el ministro Antonena y Grazzini. Hicimos muchas preguntas, pero no tienen fecha de pago, no nos dan previsibilidad y no saben cómo van a pagar la deuda. El gobierno no tiene un plan, todo lo que tienen son mentiras”, sentenció.

En la misma línea, el secretario general de los Viales, Carlos Milani, expresó: “El discurso del gobernador confunde y no marca la realidad. Vemos que la situación no va a cambiar. No hubo propuestas de pagos en cuotas. Entre el 5 y el 10 de noviembre se depositarían los sueldos de agosto del tercer y cuarto rango y los sueldos de septiembre del primer y segundo rango”, adelantó.

“Entendemos que la única manera que tiene el Estado de garantizar el pago a los trabajadores es la suspensión al pago de la deuda de la provincia”, concluyó Milani.