República Checa vuelve a un Mundial tras 20 años

Derrotó por penales 3-2 a Dinamarca y se metió en el Grupo A donde están México, Sudáfrica y Corea del Sur.

La selección de República Checa ganó una eliminatoria dramática ante Dinamarca que terminó 2-2 (2-1 en penales) tras 120 minutos de máxima tensión en Praga. Con este resultado, los checos se instalaron en la fase de grupos del Mundial 2026, donde enfrentarán a México, Sudáfrica y Corea del Sur para completar el Grupo A.

El boleto se definió desde los once pasos luego de un partido cambiante, con ventajas para ambos lados y un cierre en tiempo extra que empujó el desenlace hasta la tanda definitiva. Chequia resistió en los momentos más críticos y encontró en su arquero Matj Ková la figura para sostener la clasificación.

El encuentro comenzó con intensidad y un golpe inmediato de los locales. Al minuto 3, Pavel Šulc aprovechó un rechazo tras tiro de esquina y conectó una volea que se incrustó en el ángulo para el 1-0, desatando la euforia en Praga.

Chequia mantuvo la iniciativa durante la primera mitad, presionando alto y generando llegadas constantes, mientras Dinamarca tuvo dificultades para construir juego. Lukáš Provod estuvo cerca del segundo y Ková respondió cuando fue exigido, sosteniendo la ventaja al descanso.

En el segundo tiempo, Dinamarca ajustó y cambió la dinámica del partido. Con mayor control del balón, comenzó a empujar a Chequia contra su área hasta encontrar el empate al minuto 72, cuando Joachim Andersen remató de cabeza tras un servicio de Mikkel Damsgaard en una jugada de polota detenida.

El tramo final del tiempo regular fue de dominio danés, pero sin claridad para completar la remontada. El partido se extendió a tiempo extra, donde Chequia volvió a tomar ventaja al minuto 100, cuando Ladislav Krejí aprovechó un balón suelto en el área y definió con un disparo desviado que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, Cuando el pase parecía asegurado, Dinamarca volvió a reaccionar. Al 112’, Kasper Høgh apareció en un tiro de esquina y conectó de cabeza para empatar el encuentro 2-2 y enviar la eliminatoria a los penales.

En la tanda, la tensión se impuso sobre la precisiín. Højlund falló el primer disparo para Dinamarca al estrellarlo en el travesaño, mientras Chory y Soucek convirtieron para Chequia. Eriksen mantuvo con vida a los daneses, pero Anders Dreyer y Jensen fallaron sus intentos, mientras que Ková detuvo el penal clave. Aunque Krejí vio su disparo atajado, Chequia terminó imponiéndose en el octavo cobro para sellar su clasificación.

Chequia disputará su primer Mundial desde Alemania 2006, donde quedó eliminada en fase de grupos tras golear 4-0 a Estados Unidos, pero caer ante Ghana e Italia, eventual campeón. Será su segunda participación desde la separación de Checoslovaquia, selección con la que alcanzó dos subcampeonatos del mundo en Italia 1934 y Chile 1962, además de seis participaciones más en su historia.

En el Mundial 2026, Chequia debutará el 11 de junio en Guadalajara ante Corea del Sur. Posteriormente, el 18 de junio se medirá a Sudáfrica en Atlanta y cerrará la fase de grupos el 24 de junio frente a México en el Estadio Azteca, dentro del Grupo A. El Tri y Chequia se vieron las caras solo una vez en su historia. En febrero del 2000, los europeos vencieron a México por 2-1 en un partido amistoso disputado en Hong Kong.