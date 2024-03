Repudio a los camarógrafos de GH por enfocar con zoom la zona íntima de Rosina

Las cámaras de Gran Hermano (Telefe) enfocaron la zona íntima de Rosina Beltrán y se generó revuelo en las redes sociales.

En un clip difundido en X (antes Twitter) por el usuario @vckzzzzzz_ se puede ver que los participantes del reality estaban reunidos en la cocina, cuando la uruguaya se levantó a llenar una cubetera con agua.

Rosina se acercó a la máquina de agua, se puso en cuclillas y comenzó a llenar la cubetera. En ese instante, una de las cámaras la siguió y, en vez de enfocar su cara, hizo zoom en las piernas y la cola de la joven, quien tenía puesta una pollera.

Cuando ella se levantó, el plano se abrió nuevamente y todo siguió con normalidad. Pero la polémica actitud del camarógrafo no fue pasada por alto en la red y los usuarios expresaron su indignación con comentarios como: "La cámara que mira Del Morbo", "El año pasado era peor, las tomas que les hacían a las chicas", "Me perturba saber que tienen cámaras en el baño, en la ducha, en las piezas", "Re turbio todo", "Qué horror", "Alta incomodidad me generó", "Asco dan".