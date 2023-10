Repudio oficial a dichos del streamer Tomás Rebord

“Manifestamos nuestro repudio a las declaraciones vertidas por el Sr. Tomás Rebord en su programa de streaming relativas a nuestra ciudad. El disertante fue convocado a participar del evento con el objeto de transmitir su experiencia en contenidos, medios digitales y comunicación, en atención a su experiencia en la materia y en relación a las actividades previstas para dicha jornada relativas a comunicación y contenidos audiovisuales”, señalaron este miércoles desde la agencia Comodoro Conocimiento.

Es que este martes el streamar públicamente se refirió a la ciudad “con desconocimiento y estigmatización. Los dichos vertidos por el Sr. Rebord no se condicen ni representan el espíritu del evento, ni se relacionan con el objetivo para el cual fue convocado”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftomasrebord%2Fstatus%2F1712175952124407822&partner=&hide_thread=false FederalBord es realmente un éxito, los espero en Tucumán !!!



*lo apuñalaban pic.twitter.com/dnRFEzPpiW — Rebord (@tomasrebord) October 11, 2023

El influencer fue invitado a la Expo Industrial y en su canal trazó una analogía con Miami por la que recibió cientos de críticas.

A Rebord le costó nada más que un par de horas en una de las ciudades más productivas de la Patagonia para catalogarla como “tierra desierta” y caracterizarla de “casinos, prostitución y falopa”.

“El contraste entre Miami y Comodoro era un poco para suicidarse”, comenzó diciendo en una de sus habituales salidas en vivo por Twitch.

Pero se atrevió a más tras la comparación entre Miami y Comodoro Rivadavia, que poco tienen que ver: “Entendí por qué llamo tanto la atención en la Patagonia, y es porque la vara está muy baja, no hay nada, es una tierra desierta”.

Por último, desde el total desconocimiento, pronunció la frase más polémica: “Es Red Dead Redemption, es Arthur Morgan, casinos, prostitución, falopas y de pronto aparece Rebord y obvio que lo vas a ir a ver, no porque Rebord sea bueno… ‘porque si no hago esto, me suicidio; por eso vine a tu charla’”.