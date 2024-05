Rescatistas iniciarán acciones legales contra Telefe

La pelea entre Juliana "Furia" Scaglione y Mauro D'Alessio desencadenó un clima de violencia en la casa, el cual fue desaprobado por los rescatistas de Arturo. En ese marco, el refugio "Huellitas perdidas" publicó un comunicado pidiéndole a la producción de "Gran Hermano 2024" que devolvieran al animal para su bienestar. Sin embargo, Telefe se negó y las integrantes de la ONG aseguraron que iniciarán acciones legales contra el canal.

Tras viralizarse el pedido de los rescatistas, en la gala del lunes 6 de mayo Santiago Del Moro le dijo a Martín Ku, quien desea adoptar a Arturo: “Chino quiero que sepas algo: vos ya sos el dueño del perro. Ayer me lo dijiste públicamente. ¿Qué significa eso? Por más de que el perro esté 24 horas monitoreado por un veterinario, que tenga su paseador, que tenga su mejor alimento, que tenga su medicación, que tenga toda la atención del mundo, tiene un dueño que sos vos. Así que sos el responsable de ese perro en esa casa... Sos el dueño, sos el papá de esa hermosura", eludiendo así la solicitud del refugio.

Al obtener tal negativa, en el Instagram de Huellitas Perdidas, se vio un nuevo comunicado que expresa cuál será la medida que tomarán al respecto: "Lamentamos comunicar que la producción de "Gran Hermano" no está dispuesta a entregar a Arturo, pese a nuestro requerimiento y puesta a disposición. Obtuvimos como respuesta un 'no', argumentando que podemos ver a Arturo las 24 horas. (...) No vemos más remedio que realizar las acciones legales correspondientes", se lee en el posteo.

En diálogo con "Intrusos" (América TV), Julieta, una de las rescatistas de "Huellitas Perdidas" argumentó que entregaron a Arturo a la producción de "Gran Hermano" para que la gente "tomara conciencia y se involucre con las adopciones". Además, señaló que "la casa de Gran Hermano era un lugar de tránsito y aquel que quiera adoptarlo deberá completar un formulario y se va a evaluar la mejor opción para el perro".

Acerca de cómo fue la reacción de la producción ante el pedido de restitución, Julieta contó: "Hicimos el reclamo y nos invitaron a ver al perro las 24 horas detrás de un vidrio, pero que no lo iban a devolver. Nos dicen que a criterio de ellos el perro está bien en la casa". Además, destacó que tuvo el apoyo de Fernando Burlando y, en horas de la tarde, los integrantes de la organización rescatista tendrán un encuentro con el letrado para asesorarse.

Sobre los dichos de Santiago Del Moro sobre la responsabilidad de Martín Ku sobre Arturo, la rescatista objetó que "no es un argumento legal". Para concluir, la mujer se mostró preocupada ya que el perro "está teniendo reacciones frente a situaciones de violencia", lo que podría desencadenar en que el animal agreda a uno de los participantes.

Arturo, el perro de la casa de "Gran Hermano 2024", podría ser devuelto a la organización que lo rescató.

El reality sigue siendo el gran éxito de la televisión argentina y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de "Gran Hermano 2024" en YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde se generan grandes debates sobre el contenido y discusiones entre los seguidores de cada participante.