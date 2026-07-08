Restaurarán el mural del "Che" en la Universidad de Trelew

El delegado zonal de la UNPSJB confirmó que el mural de Ernesto Guevara será restaurado tras una resolución que lo declaró de carácter histórico.

Según explicó Gabriel Francisco Yapur, delegado zonal en Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la obra fue realizada hace aproximadamente 30 años por un familiar de una persona desaparecida durante la última dictadura y forma parte del patrimonio simbólico de la institución.

El mural, emplazado en uno de los pasillos internos de la sede universitaria, había sido cubierto con pintura por un influencer identificado con sectores libertarios, quien fue denunciado ante la Justicia Federal por presuntos delitos de daño simple, daño agravado e intimidación, entre otras figuras.

Yapur sostuvo que el accionar tuvo como finalidad alterar el normal funcionamiento de la universidad, ya que el hecho ocurrió mientras se desarrollaban distintas actividades académicas.

“Eso no se puede hacer, me guste o no la figura que reproduce el mural”, expresó a LU 20 el delegado zonal, al remarcar que la decisión de restaurarlo responde a su relevancia histórica y patrimonial dentro de la comunidad universitaria.