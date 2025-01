Richotti: "es un orgullo poder contar con Sergio Hernández en el Campus"

Una cantidad de 50 chicos le dan vida a la actividad que se desarrolla de lunes a viernes en el gimnasio “Benito García” del club Guillermo Brown de Puerto Madryn, y que contará con la presencia del destacado entrenador Sergio “Oveja” Hernández por espacio de tres días.

En la ocasión el responsable del evento, el reconocido exjugador de la Selección Argentina, Marcelo Richotti, brindó detalles del evento y además adelantó en exclusiva cuál será su nuevo rol en Chubut Deportes.

“En esta segunda edición contamos con chicos de diferentes lugares como de Punta Arenas, Río Gallegos, Tierra del Fuego, así que estamos tratando de poder seguir mejorando lo que se hizo el año anterior y a partir de ahí poder brindarle a las chicas y chicos que están participando la mayor información y posibilidad de mejorar su juego. No

solamente en el aspecto técnico y táctico, sino también en el físico, porque estamos trabajando con Franco Beúnza, quien es el que lleva la planificación física adelante durante el tiempo que dura la Academia en el mes de enero. Para el día el 15 esperamos la visita de Sergio Hernández, que para nosotros es un gran orgullo poder contar con su presencia en esos tres días del 15 al 17”.

Consultado si los clubes que conforman la ABECh aportan chicos al evento dijo que “en realidad los chicos que no son del club Brown, son de afuera de la ciudad y de la provincia

también, no hay chicos de clubes del Valle que hayan participado o estén participando de la Academia, la razón no la sé, pero no hay de los otros clubes de Madryn y de los clubes de Trelew y Rawson, tampoco”.

CONFERENCIA

Respecto a la llegada de Sergio Hernández, manifestó: “el día 15 a las 11 de la mañana hacemos la presentación en el club, con una conferencia de prensa y por la tarde ya empieza a participar de lo que es la actividad específica en cancha. Lo va a hacer miércoles, jueves y viernes. También el viernes por la mañana tenemos previsto una charla en el EcoCentro, que será abierta para quien quiera participar. Estoy esperando que Sergio me diga cuál va a ser el título de la charla y a partir de ahí la vamos a estar difundiendo”.

JERARQUIA INTERNACIONAL

“Similar con lo que vivimos el año pasado con Julio Lamas, son entrenadores de jerarquía internacional, que han obtenido logros deportivos no solamente en nuestra Liga Nacional sino que lo han hecho trabajando en el exterior y con nuestra Selección en torneos importantes como son los Juegos Olímpicos, Mundiales, así que a mí particularmente me enorgullece y me siento muy feliz de que hayan aceptado la posibilidad de ser partícipe de nuestra academia, de visitar nuestro club, de venir a nuestra ciudad. Hoy Sergio Hernández podría estar en cualquier lugar del mundo dando charlas o clínicas y eligió venir tres días a Puerto Madryn, lo que nos hace sentir muy honrados de contar con una persona y entrenador de su jerarquía”.

Sobre la parte final de la charla, fuera del Campus, Richotti habló sobre su regreso a Chubut Deportes, desde otra función: “primero que nada agradecer a Milton Reyes y a Mariano Ferro por la convocatoria para trabajar como coordinador de selecciones en la parte de básquet y siempre que pueda aportar mi granito de arena con el deporte de la provincia me hace muy bien, me gusta, así que estoy agradecido por esta posibilidad de poder volver a trabajar para la provincia y esperamos poder hacer lo mejor posible para que nuestras selecciones tengan lo que necesitan y puedan prepararse bien para los programas que vienen, como los Epade en el mes de abril y más adelante los Juegos de la Araucanía. Estamos iniciando el proceso de preparación y partir de ahí una vez designados los cuerpos técnicos vamos a empezar con toda la planificación para estos dos programas tan importantes para la provincia”, afirmó.