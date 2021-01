Río Mayo, Río Senguer y otros pueblos solo tienen luz 4 horas

Se averió uno de los motores de la Central Térmica de Río Mayo que abastece de energía a Lago Blanco, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro y Alto Río Senguer. Los pobladores no tienen luz, señal de teléfono, ni agua potable.

Río Mayo se encuentra sin energía por un desperfecto mecánico en uno de los motores de la Central Térmica que genera electricidad para el pueblo y otras localidades del interior de la provincia. Desde ese módulo se abastece a Río Senguer, Lago Blanco, Aldea Beleiro y Ricardo Rojas.

En comunicación con Cadena Tiempo, Jorge Luis Fernández, secretario del gremio Luz y Fuerza en Río Mayo, manifestó que la situación es “delicada” y no tienen respuestas del gobierno provincial, en medio de un clima social caldeado por la situación energética. “Acá hay un ambiente raro. La gente está cansada”, manifestó.

El lugar se encuentra sin luz desde el martes a las 16 por el deterioro de una válvula que dejó al generador imposibilitado de volver al servicio. “Tuvimos que hacer reconexiones en el pueblo para tener algo de luz. Estamos racionalizando el servicio. A partir de las 12 de la noche nos quedamos sin energía, cloacas, agua potable, ni comunicación”, expresó Fernández.

En ese marco, el gobierno provincial anunció el alquiler de un motor de backup que será trasladado a la localidad. “Esto mismo lo vienen diciendo hace nueve meses”, resaltó Fernández.

“La gente ya no les cree. Esto va a pasar igual que en distintos puntos de la provincia que se quedaron sin ningún servicio. Lamentablemente en Río Mayo va a suceder igual”.

Para el delegado, “el que tendría que dar una explicación a todo esto es el ministro de Infraestructura de la provincia (Gustavo Aguilera)”.

Señaló que llegar a este escenario energético tan complejo era cuestión de tiempo porque la situación se venía advirtiendo desde hace tiempo, “pero quienes tienen que brindar las respuestas no escuchan”.

Reiteró que la gente está cansada de los cortes de energía. “Yo no sé hasta qué momento las personas van a soportar todo esto. No solo el usuario común; también los comerciantes que han perdido mercadería y la gente electrodependiente. Muchos han empezado a comprar generadores porque las respuestas no llegan”.