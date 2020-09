Río Negro al borde del colapso: no hay camas en Cipolletti

El sistema sanitario de Río Negro está al borde del colapso por el coronavirus. Varias ciudades reclaman la falta de personal médico y camas de terapia intensiva. Una de las más afectadas es Cipolletti, donde la situación de un hombre de 80 años con coronavirus desató el peor escenario en el sistema sanitario: elegir a quién darle una cama de terapia intensiva.

El paciente de Fernández Oro fue derivado el sábado al hospital cipoleño porque su cuadro de salud empeoró en las últimas horas. Quedó internado con oxígeno pero sin respirador porque el centro de salud no tiene más capacidad.

La familia del paciente, el pastor Luis Anastassi, realizó un reclamo el sábado por la mañana en el centro de Fernández Oro para visibilizar la situación. Aseguran que en la ciudad hay muchos pacientes que necesitan atención pero el sistema de salud está colapsado.

Fabio Huenchunao, presidente de la Asociación de Pastores de Río Negro, pidió una solución por parte del Gobierno Provincial y Municipal, como así también la creación de un nuevo centro de salud donde puedan atender a personas con Covid-19. "Sabían que iba a haber un colapso en el sistema y no hicieron nada en el tiempo que pasó", sentenció.

"Luis está peleando por su vida, pasó toda la noche llorando, él pedía un respirador. Su nieta me llamó y no sabemos qué más hacer", expresó a La Mañana de Neuquén.

En tanto, la esposa del pastor Anastassi, Malena, pidió -a través de un video que se viralizó en las redes sociales- que "no lo dejen abandonado" y puedan brindarle un respirador para salir adelante.

"No sabemos cómo lo agarró (Covid-19), él siempre se había cuidado. Su corazón está bien, pero por sus pulmones necesita un respirador. Yo estoy desde mi hogar pidiendo ayuda para que se recupere. Tengan un poco de misericordia para que él pueda salir adelante", dijo la mujer, emocionada.

Piden un respirador para el pastor Luis Anastassi

El paciente, según explicó su familia, no presentaba enfermedades de base pero el covid le originó una nuemonía bilateral que complicó su estado de salud. “Es posible que haya un traslado a Viedma sino conseguimos la cama acá. Como lo hemos dichos desde un principio no todo paciente puede soportar un respirador, ni tampoco significa que el respirador le salve la vida, pero estamos buscando la cama. Nosotros hablamos con la familia sobre esta situación”, explicó , Claudia Muñoz, directora del hospital de Cipolletti.

"Yo lo entiendo porque es muy duro, puede ser mi papá pero en Cipolletti hoy no tenemos camas. Estamos buscando una en la provincia”, dijo. Y detalló que no hay disponibilidad de más camas de terapias intensivas en el sistema de salud y además señaló que hay que “priorizar”. “Yo lo entiendo porque es muy duro, puede ser mi papá pero en Cipolletti hoy no tenemos camas”, indicó.

La creciente demanda también afecta las principales ciudades del Alto Valle

En Roca, la ocupación del hospital y de los dos centros privados es del 100% ,según confirmó diario Río Negro. En el hospital de Allen tampoco hay lugar para atender a pacientes en cuadro crítico, ya que las seis unidades abiertas recientemente se encontraban cubiertas.

En Villa Regina, el hospital tiene 4 camas todas ocupadas con casos covid. La Clínica central tiene dos terapias con un total de 8 camas, 5 de ellas con pacientes coronavirus.