Riquelme cruzó a Macri y le recomendó ser "agradecido"

El que tiró la primera piedra fue Mauricio Macri. El ex presidente de Boca y de la Nación presentó hace algunos días su libro "Para qué", en el que le dedica varias páginas a su paso por el Xeneize, pero sobre todo a, según el político de 63 años, la cruda relación que tenían Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi.

“La convivencia con Riquelme, un jugador muchas veces desafiante y reacio a aceptar cualquier tipo de límites, fue un problema complejo para Bianchi. Fui testigo de varios desplantes del jugador hacia el técnico en los entrenamientos y en los viajes”, escribió Macri e incluso reveló detalles íntimos y privados de aquellos tiempos entre el ex entrenador y el Topo Gigio. Ahora, llegó la respuesta de Riquelme.

"No escuché lo que dijo Macri. En la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido DT de nuestro club. Nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas", dijo el vicepresidente del club. Y en su diálogo con La Red, agregó: "Hoy yo no estaría donde estoy y mis compañeros. A mí me quieren por Bianchi. Y Macri de no ser por Bianchi no hubiese llegado donde llegó".

Nunca hubo buena relación entre Macri y Riquelme. Desde la declaración de guerra pública e histórica que le hizo el 10 con el Topo Gigio en el medio de la Bombonera hasta esta faceta dirigencial en la que, por caso, JR le ganó la pulseada a Daniel Angelici -el candidato de MM en las últimas elecciones- y volvió al club del que es hincha.

"Hay gente que está buscando todo el tiempo hacer mal y está claro", repitió su discurso Román, que desde que asumió remarca siempre la idea de que "Boca volvió a ser un club de fútbol" haciendo alusión a que en gestiones anteriores "se lo usaba para otros fines, quizá políticos".