Ritondo, entre la espada y la pared por las cuentas a su nombre

No son los mejores días para Cristian Ritondo. Al acuerdo penoso al que tuvo que someter al PRO en la Provincia de Buenos Aires por el cierre del frente en la Alianza La Libertad Avanza, en el que cedió su identidad y aceptó la capitulación del elenco amarillo, se le suma un nuevo revés en la investigación judicial que lo pone en el primer plano.

La denuncia del abogado de Luján Jeremías Rodríguez sobre Ritondo y su esposa Romina Diago por la causa que los involucra con la confección de sociedades inmobiliarias en Miami sigue generando dolores de cabeza para el titular del bloque de diputados del PRO, al cual pertenece la comodorense Ana Clara Romero.

En el juzgado federal de Sebastián Ramos, donde interviene el fiscal Eduardo Taiano, dieron con pruebas que indican la existencia de cuentas bancarias y financieras a nombre de la pareja y también de Emprendimientos Rivadavia S.A.

La constructora es señalada como vehículo del patrimonio inmobiliario y de la que Ritondo declaró que posee el 83% del paquete accionario, valuado en $1.389.258.086,26.

En el sitio El Disenso informaron que la empresa INVIU S.A.U de servicios financieros reportó que las tres partes mantienen cuentas comitentes activas. Se detalla que la del socio político de Javier Milei fue abierta el 10 de abril de 2024; la de su pareja Diago, el 9 de junio de 2023; y la de la constructora, el 12 de abril de 2024.

LO QUE INFORMO EL BANCO SANTANDER

El Banco Santander indicó que Ritondo, denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, figura como cliente de la entidad, al igual que Emprendimientos Rivadavia. Por su parte, Diago no registra ninguna cuenta financiera. En el caso del Banco Provincia, Diago sí aparece en la cartera de clientes al igual que Ritondo.

Con estas herramientas en mano, Taiano continúa con la investigación de la adquisición de inmuebles de lujo por parte de Ritondo y Diago a través de sociedades offshore en Estados Unidos.

La causa indaga en la firma Go For More LLC, registrada en Miami y la sociedad Ardax S.A., declarada por Ritondo en Uruguay. Pero también tiene deriva en posibles negociados de la constructora vinculada al diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

En el informe con el que cuenta la fiscalía, Diago figuraría como titular de dos inmuebles en la CABA. El primero, ubicado en Solares de Donato I, en Arregui 5137 (matrícula 15-81210/8). El otro, en Cátulo Castillo 3118 (matrícula 2-10058/2).

Emprendimientos Rivadavia, por su parte, aparecería como titular de 63 inmuebles, con 136 movimientos registrales correspondientes a la compraventa de unidades funcionales de la Ciudad de Buenos Aires, según el Registro de la Propiedad Inmueble.

Si se suman las 370 unidades funcionales en CABA y Pinamar, sindicadas a la pareja y a la constructora, la valuación total supera los u$s55 millones.