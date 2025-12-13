River está en la final de la Messi Cup

Derrotó 3-1 al Chelsea de Inglaterra y llegó a la final del torneo Sub 16 que organiza el crack rosarino Lionel Messi. El título lo definirá ante Atlético Madrid.

River Plate se metió este sábado en la final de la Messi Cup, que se disputa en Miami, Estados Unidos, al derrotar 3-1 al Chelsea de Inglaterra en una de las semifinales del torneo de fútbol Sub 16, que es organizado por el crack rosarino Lionel Messi.

El equipo argentino comenzó ganando con gol de Valentín Sayago (17’) con un zurdazo cruzado, pero el cuadro londinense lo igualó en el final de la etapa inicial a través de un penal anotado por Reggie Watson.

Sin embargo, apenas comenzado el segundo tiempo, Ramiro Alvarez (1’) volvió a poner al frente al equipo “millonario” y más adelante, Bruno Cabral (20’) marcó el 3-1 en el predio de entrenamiento del Inter Miami.

De esa manera, el conjunto que dirige Martín Pellegrino llegó a la final, instancia en la que se las verá este domingo a las 18 en el Chase Stadium ante el Atlético de Madrid que en la segunda “semi” derrotó 3-2 al Manchester City de Inglaterra.

Los goles del “colchonero” los marcaron Alexandru Grigori (7’), Airtor Pérez Serrano (35’) y Daniel Serrano (75’). Los tantos del “ciudadano” los anotaron Archie Thornton (17’) de tiro libre y Xavier Parker (40’).