River lo tenía pero Vélez se lo empató en el descuento

River Plate empató este domingo 2-2 como visitante ante Vélez Sarsfield en el partido que completó la octava fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer tiempo fue dinámico, entretenido y con varias situaciones de peligro para ambos lados. River avisó de entrada, con una recuperación de Lucas Beltrán y una habilitación para Esequiel Barco, quien enganchó dentro del área y remató desviado. Luego llegó el 1-0: Santiago Simón desbordó después de un pase de Milton Casco y Beltrán la empujó a la red para gritar su gol. A la salida de un tiro de esquina, Jonatan Maidana capturó un rebote y estuvo cerca del 2-0.

En la primera llegada profunda de Vélez, Walter Bou generó un penal al encarar a Franco Armani y lo cambió por gol para el 1-1 parcial. Vélez tuvo el segundo en los pies de Lucas Pratto, pero definió alto. River reaccionó: Agustín Palavecino probó de lejos y después festejó el golazo de Nicolás De La Cruz: Simón se la bajó con un toque de cabeza y el uruguayo metió una volea bárbara abajo.

El último tramo de los primeros 45 minutos tuvo mucho mejor a River, con jugadas claras para el 3-1 en los pies de De La Cruz y un mano a mano clarísimo de Barco, que no pudo gambetear a Lucas Hoyos. En tanto, Armani salvó el arco luego de un disparo de Luca Orellano tras un rebote en una salida desde el fondo.

En la reanudación, River lo controló sin inconvenientes. Sobre los 15 minutos, el local tuvo su primera aproximación con un remate desde lejos de Lucas Janson y una brillante respuesta de Armani. El arquero fue protagonista de otra gran intervención, al contener un centro atrás muy peligroso de Pratto, luego de un rebote. Braian Romero, recién ingresado, estuvo muy cerca del tercero con un derechazo que se fue apenas desviado.

Cuando se jugaban los minutos adicionados, el local llegó al empate con el tanto de Abiel Osorio. En la próxima fecha, River recibirá el jueves por la nohe a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, mientras que Vélez visitará a Lanús, el miércoles, también en horario nocturno.

Síntesis

Vélez 2 / River 2

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Luca Orellano, Máximo Perrone, Nicolás Garayalde y Lucas Janson; Lucas Pratto y Walter Bou. DT: Alexander Medina.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz y Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Goles PT: 6’ Lucas Beltrán (RP), 20’ Walter Bou (VS) de penal, 29’ Nicolás De La Cruz (RP).

Gol ST: 48’ Abiel Osorio (VS).

Cambios ST: 22’ Julián Fernández x Orellano (VS) y Santiago Cáseres x Perrone (VS), 24’ José Paradela x Barco (RP) y Juan Fernando Quintero x De La Cruz (RP), 29’ Tomás Pochettino x Palavecino (RP), 30’ Abiel Osorio x Bou (VS), 36’ Braian Romero x Beltrán (RP).

Amonestados: Perrone, Garayalde, De los Santos, Cáseres (VS). Gómez, Simón, Zuculini, Casco, Quintero (RP).

Incidencias: No se registraron.

Árbitro: Patricio Loustau

Estadio: José Amalfitani.