Roban tarjetas de crédito en una estafa con Netflix

A medida que avanza la tecnología también evolucionan las estafas virtuales. Los hackers se las ingenian para conseguir la manera de robar dinero a través de correos electrónicos, celulares, llamados y enlaces maliciosos.

En esta ocasión, se ha viralizado en redes sociales un mensaje junto a un link que notifica que han suspendido tu cuenta. De esta manera, llevan al usuario a un sitio falso en el que le indican poner su número de tarjeta de crédito o débito, además del pin de seguridad. Bajo este mecanismo, los delincuentes operan para comenzar a utilizar esa tarjeta y realizar todo tipo de compras virtuales.

"Netflix ha puesto tu cuenta en la lista de suspendidas": así te estafan en internet

El primer paso de los estafadores es a través de un mensaje que llega a los dispositivos de las personas vía SMS o email: "Estimado usuario, Netflix ha puesto tu cuenta en la lista de suspendidas debido a un error en tus datos de facturación verifica ahora", junto a eso un enlace que te traslada a una página donde deberás ingresar tus datos y allí es donde se produce el robo.

Son los mismos fraudulentos quienes crean estas páginas similares a la oficial. Sumado a esto, ellos invierten mucho dinero en el algoritmo del buscador para posicionarse lo más arriba posible y poder "pescar" gente inocente.

¿Cómo evitarlo?

Un tip para darse cuenta que no se trata de la página original es que dentro de ella figura que "Netflix Argentina" y un número de WhatsApp de contacto, algo que la página original no posee. Netflix no tiene página virtual argentina y mucho menos un número de teléfono de contacto.

Qué es el phishing y cómo combatirlo

Al phishing podríamos denominarlo como “el cuento del tío” de la era digital. Se trata del fraude online más extendido, a través del cual los ciberdelincuentes roban datos de los usuarios -especialmente los de bancos- para vaciar sus cuentas.