Robaron 60 plantas para uso medicinal

Hace poco se produjo un robo de cerca de 60 plantas de cannabis para uso medicinal en Puerto Madryn, en un hecho que fue calificado por la damnificada, Berta Thachek, como “muy raro”, ya que esa misma noche sustrajeron más de una decena de plantas del CONICET-CENPAT.

Thachek es la presidenta de la Asociación Cannabis Terapéutico Madryn y en diálogo de Radio 3 precisó que las plantas robadas no son de uso recreativo y además no pueden ser reimplantadas.

Lamentó la pérdida de varios meses de trabajo de cultivo para estas 60 plantas, para las cuales se había logrado la genética que les permitía fabricar el aceite que esperan distintos pacientes.

“Estábamos haciendo genéticas, esas plantas ya funcionaban. Habíamos encontrado el cannabis correcto” para los diferentes pacientes, explicó.

“Las plantas no van a funcionar (para reimplantar) porque eran muy grades y las arrancaron de manera violenta; es una lástima y pena el destrozo que hicieron”, afirmó.

Fue en este contexto que expuso que “la misma noche que a mí me robaron, al CONICET le robaron 12 plantas, es muy raro. No sé por qué tanta violencia contra nosotros que lo que hacemos lo hacemos por la gente y no tenemos ningún beneficio económico”.

En el caso trabaja la Policía madrynense, con apoyo de imágenes de cámaras de seguridad, e incluso se realizaron allanamientos respecto al hecho. Asimismo, se indicó que los autores fueron más de una persona.

“Ayudamos, tratamos de estar lo más legal posible y trabajamos con médicos porque los aceites están medidos. Nosotros no tenemos ingresos para pagar la tierra, las semillas o los análisis; sale de nuestros bolsillos”, remarcó.

Acotó que tras este robo es “volver a empezar de vuelta, de cero; retrocedimos un montón”. Sin embargo, reconoció que “mucha gente con genéticas nos está dando una mano y la amargura se me está yendo al ver la cantidad de gente que ayuda”.