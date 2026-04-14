Rodríguez Peña: avanza la ampliación de la red de gas pese a dilaciones de Camuzzi

Los trabajos abarcan el tendido de cañería en las manzanas 142 y 145, y otras 10 parcelas.

El Municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a cargo de Fernando Ostoich, avanza con la ejecución de la obra de ampliación de la red de gas natural en el barrio Rodríguez Peña, una intervención que permitirá extender un servicio esencial a más familias del sector.

La obra, denominada “Ampliación Red de Gas Natural Manzanas 142 y 145, y Fracción 0 Parcelas 14 a 24 Barrio Rodríguez Peña”, se ejecuta mediante concurso privado de precios y contempla el tendido de 500 metros de cañería, que permitirá la conexión de 29 servicios domiciliarios.

Al respecto, Ostoich destacó el avance de los trabajos y la importancia de seguir ampliando la cobertura de servicios en distintos sectores de la ciudad, al decir que “se trata de una intervención muy importante porque permite seguir consolidando el acceso al gas natural en un sector que viene creciendo y que necesita acompañamiento con infraestructura”.

En ese sentido, remarcó que “más allá de la complejidad técnica que implica el cruce del gasoducto, se está trabajando con planificación y respetando todas las normas de seguridad para garantizar una obra segura y duradera”.

Asimismo, el funcionario sostuvo que “cada ampliación de red significa una mejora concreta para los vecinos, tanto en términos de calidad de vida como de economía familiar. En línea con lo determinado por el intendente Othar Macharashvili, seguimos priorizando este tipo de obras, pero necesitamos que Camuzzi, como prestador del servicio, se comprometa con las inversiones en estas redes troncales que demandan una erogación enorme, ya que hoy no estamos en condiciones de afrontar la demanda”.