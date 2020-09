Rodríguez Saá: "El porteño es insoportable"

"El porteño es insoportable, terrible ", dijo el gobernador de San Luis en diálogo con AM 530.

"Yo viajo a Europa, vuelvo, tengo el virus y chupame un huevo", señaló Rodríguez Saá, que sugirió que el coronavirus entró a la Argentina por culpa de quienes viven en la metrópolis que conduce Horacio Rodríguez Larreta y que fue la génesis del partido vecinal que llevaría a la presidencia a Mauricio Macri, el hombre que luego de cuatro años de gobierno dejó al país sumido en la pobreza y la desocupación.

El puntano ya había disparado contra los porteños en junio, cuando dijo que "en la Ciudad de Buenos Aires no plantan soja, no crían ovejas, no crían ganado, salvo talleres clandestinos fábricas no tiene la Ciudad de Buenos Aires".