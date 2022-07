Rosso lideró el entrenamiento libre del TCR South América

Después de tres fechas con tiempo seco y mucho calor en Brasil, el TCR South America inició su fase uruguaya en Rivera con pista húmeda y una temperatura de diez grados. En ese contexto, quien se impuso al final del día, fue el argentino Juan Angel Rosso, con el Honda Civic #26 de la Squadra Martino.

El único entrenamiento libre del día estuvo marcado por tres interrupciones de bandera roja. Con 1:25.395, Rosso superó al brasileño Raphael Reis del CUPRA #77 del W2 Pro GP por 1,1 segundos.

Previamente, los 18 autos inscriptos para la fecha habían realizado un shakedown, actividad que tuvo en la punta a Reis con una marca de 1:24.990. El líder del campeonato, el argentino Fabricio Pezzini fue el segundo más rápido en esta sesión con el Lynk & Co #07 del equipo PMO Motorsport.

Este sábado se realizarán otros 30 minutos de entrenamientos libres y la clasificación general. El domingo está reservado para las dos carreras de la fecha.

DECLARACIONES

“Fue 1.1s, es mucha la ventaja. Desde el shakedown sentía bien al auto en esta condición de pista. En el shakedown ya estabamos bien y decidimos no girar más porque creíamos que la pista iba a mejorar en la tanda de entrenamiento. Igualmente la pista no mejoró nada, pero es una condición que me gusta para manejar. Siendo lógico y seguro se puede ser rápido y la vuelta que hice fue bastante buena aunque en algunos lugares me excedí y se podía mejorar".

Juan Angel Rosso

“Una condición de pista peculiar, estaba bastante mojada, pero no tanto para un neumático mojado. En el shakedown encontramos mejor camino e hicimos una buena vuelta. En el segundo entrenamiento también estaba bien, pero me di cuenta que no era necesario ir al límite hoy. No sabemos el estado de la pista para mañana, pero tenemos confianza”.

Raphael Reis

PROGRAMA – 4ª FECHA

SÁBADO 16

10:10 – 10:40 Entrenamiento 2

12:50 – 13:10 Q1

13:20 – 13:30 Q2

DOMINGO 17

09:40 Carrera 1 – Largada (18 vueltas o 30 minutos)

10:10 Carrera 1 – Final

12:40 Carrera 2 – Largada (22 vueltas o 35 minutos)

13:15 Carerra 2 – Final