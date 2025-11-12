Ruta 40: un auto desbarrancó y terminó en el arroyo Guillelmo

Dos jóvenes resultaron con golpes leves luego de que el vehículo en el que viajaban cayera este martes por la tarde al arroyo Guillelmo, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El auto, que se dirigía desde El Bolsón hacia Bariloche, se despistó en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 81 y terminó semisumergido en el agua.

Según informó la Intendencia del Parque Nacional, los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de que arribaran los equipos de emergencia. Guardaparques de la zona fueron los primeros en asistir a los jóvenes, quienes solo presentaban golpes leves.

Posteriormente, intervinieron efectivos de la Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y personal del Hospital Zonal de Bariloche. Una de las jóvenes fue trasladada al centro de salud para realizar estudios preventivos.

El Departamento de Conservación del Parque trabajó también en el área para evaluar eventuales impactos ambientales derivados del accidente.

Desde la Intendencia del Nahuel Huapi recordaron la necesidad de extremar las precauciones en rutas de montaña, donde las curvas cerradas, las pendientes y las condiciones climáticas cambiantes pueden generar situaciones de riesgo.