Saavedra-Huracán y CAI-Palazzo acapara la atención de la 3ª fecha

Este domingo desde las 16 continúa el torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Este domingo a partir de las 16 se jugará de manera completa la 3ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Dentro de la programación, hay dos encuentros que sobresalen. Uno de ellos será el que jugará en El Parque, el local y uno de los líderes General Saavedra ante Huracán, que está a tres de la cima.

El partido tendrá el arbitraje de Marcelo Ugarte, y como en el resto de la programación, el encuentro de Reserva Especial está previsto para las 13:30.

Por su parte, Comisión de Actividades Infantiles, quien es el otro puntero que tiene el campeonato, recibirá al cuarto Próspero Palazzo. El partido, que se jugará en el estadio Domingo Perea -del club Laprida-, tendrá el arbitraje de Sergio Corbalán.

Mientras tanto, Jorge Newbery, que marcha a dos de la punta, recibirá a Argentinos Diadema, que está a tres de los dos líderes que tiene el torneo. El árbitro del partido en La Madriguera será Luis Fimiani.

Esta tercera fecha, tendrá además los duelos Deportivo Sarmiento-Deportivo Portugués con arbitraje de Lucas Bres, Petroquímica-Unión San Martín Azcuénaga con Carlos Rujano como juez principal y Rada Tilly-Laprida, que será controlado por Carlos Quintana.

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Programa de la 3ª fecha

DOMINGO 29 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

- Rada Tilly vs Laprida.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Rada Tilly.

- Jorge Newbery vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Jorge Newbery.

- CAI vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Laprida.

- Petroquímica vs USMA.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Petroquímica.

- General Saavedra vs Huracán.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: General Saavedra.