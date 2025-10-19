Saavedra venció a Tiro Federal

Fue 3-2 en la continuidad de la cuarta fecha del torneo Zonal “A” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Con un partido, este domingo por la mañana continuó la cuarta fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, General Saavedra le ganó de visitante por 3-2 a Tiro Federal con dos goles de Oscar Marchant, y uno de Luciano Contreras. Blas Manjón y Eduardo Navarro marcaron para el cuadro tirolense.

Este partido se jugó en cancha de Tiro Federal con el arbitraje de Gabriel Jarpa.

De esa manera, el equipo del “Parque”, se ubica cuarto en la zona “A” con 6 puntos, mientras que Tiro, continúa en el último puesto sin unidades y cada vez más complicado con el descenso.

Esta fecha se inició el último viernes con la victoria -como local- de Argentinos Diadema ante Florentino Ameghino por 2-0 con dos tantos de Axel Romero.

La jornada continuó el sábado con dos partidos. Huracán, con tantos de Rodrigo Ledesma, Dalmiro Likievicz y Maximiliano Biausussi, se impuso por 3-0 ante Unión San Martín Azcuénaga.

Mientras que en el “Pampa Zaldúa”, Petroquímica, con dos tantos de Benjamín Pedrosa le ganó 2-1 al Deportivo Sarmiento, que marcó a través de Franco Erro.

Quedaron pendientes de realización los partidos entre Jorge Newbery-Laprida y Comisión de Actividades Infantiles-Próspero Palazzo.

Panorama de la 4ª fecha

VIERNES 17

- Argentinos Diadema 2 / Florentino Ameghino 0.

SABADO 18

- Huracán 3 / USMA 0.

- Deportivo Sarmiento 1 / Petroquímica 2.

DOMINGO 19

- Tiro Federal 2 / General Saavedra 3.

A CONFIRMAR

- Jorge Newbery vs Laprida.

- CAI vs Próspero Palazzo.

