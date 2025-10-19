Se suspendió Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn por amenazas

La terna arbitral decidió suspender el partido que el “Lobo” jujeño ganaba 1-0 por denunciar amenazas en el vestuario por parte de individuos vinculados al club local.

El partido de ida de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional, entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y el Deportivo Madryn, tuvo que ser suspendido.

El conjunto local y los dirigidos por Leandro Gracián se fueron al descanso en el estadio 23 de Agosto, pero el partido no continuó debido a que el juez denunció haber sido amenazado por dirigentes de Gimnasia.

Durante la primera etapa hubo tensión por una jugada polémica en la que el árbitro Lucas Comesaña no sancionó un posible penal para el local por mano dentro del área. Además, Matías Noble fue expulsado en el equipo jujeño a los 47 minutos.

“El partido está suspendido, después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral”, explicó el árbitro en declaraciones a TyC Sports tras decidir la suspensión.

Por su parte, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, lamentó la situación: “No nos causa gracia hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo, dentro del vestuario. Trató de ordenar el tema de los alcanzapelotas. Nosotros queríamos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo la salubridad ni el estado físico de los árbitros. No nos causa gracia, pero tenemos que acatar la decisión”.

El incidente se produjo cuando Gimnasia ganaba 1-0 gracias el gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos y, según trascendió, miembros de la dirigencia local habrían increpado y amenazado al juez en la zona de vestuarios. Además, durante la primera etapa, el árbitro expulsó a Matías Noble -con amarillas a los 22 y 47 minutos- y desestimó un reclamo de penal a favor del conjunto local.

La delegación de Deportivo Madryn retornará a la ciudad a la espera de una resolución por parte del Tribunal de Disciplina.