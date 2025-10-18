Huracán y Petroquímica lideran el Zonal "A"

El “Globo” goleó 3-0 a USMA, y el “Verdolaga” superó 2-1 al Deportivo Sarmiento en la continuidad de la cuarta fecha. Tiro-Saavedra juegan este domingo.

Con dos partidos, este sábado continuó la cuarta fecha del torneo Zonal “A” que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Huracán en la Zona “B” y Petroquímica en la “A” ganaron y quedaron como líderes del campeonato en sus respectivos grupos.

Huracán derrotó de local 3-0 a Unión San Martín Azcuénaga. El “Globo” se hizo fuerte en su estadio César Muñoz y se quedó con los tres puntos, que le permiten quedar, de manera momentánea, como único líder de la Zona “B”.

Los goles los marcaron Rodrigo Ledesma (7’PT), Dalmiro Lukievicz (23’ PT), y en el segundo tiempo aumentó Maximiliano Biasussi (20’).

De esa manera, Huracán logró su tercera victoria en el torneo -además de un empate-, mientras que para el elenco “patricio” fue la tercera caída y por el momento tiene un triunfo.

Por su parte, en el estadio “Pampa Zaldúa”, Petroquímica se llevó una gran victoria ante el Deportivo Sarmiento a quien derrotó por 2-1.

Los dos goles del “Verdolaga” los marcó Benjamín Pedrosa, quien en el final, se fue expulsado por doble amarilla. El gol del “Depo” lo hizo Franco Erro.

La fecha, que se inició el viernes con la victoria de Argentinos Diadema por 2-0 -doblete de Axel Romero- ante Florentino Ameghino, continuará este domingo. Desde las 12, Tiro Federal recibirá a General Saavedra, con el arbitraje de Gabriel Jarpa.

Quedarán pendientes de realización los partidos entre Jorge Newbery-Laprida y Comisión de Actividades Infantiles-Próspero Palazzo.

Panorama de la 4ª fecha

VIERNES 17

- Argentinos Diadema 2 / Florentino Ameghino 0.

SABADO 18

- Huracán 3 / USMA 0.

- Deportivo Sarmiento 1 / Petroquímica 2.

DOMINGO 19 (12:00 Primera – 10:00 Reserva)

- Tiro Federal vs General Saavedra.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Gastón Verón y Eduardo Vallejos.

Cancha: Tiro Federal.

A CONFIRMAR

- Jorge Newbery vs Laprida.

- CAI vs Próspero Palazzo.

imagen