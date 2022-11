Salió para escuchar un audio de su amante, pero su mujer escuchó todo

La situación menos pensada y calculada puede llevar al descubrimiento de una infidelidad. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre en México, cuyo caso se convirtió rápidamente en un video viral.

Mientras se encontraba en el auto junto a su familia, el protagonista de la historia recibió un audio de su amante. Entonces, se bajó y alejó del vehículo para escuchar el Whatsapp.

Pero no tuvo en cuenta que Bluetooth había quedado encendido y por lo tanto, el mensaje se reprodujo en el auto, donde se encontraba su mujer.

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?", preguntó una voz femenina.

Muy rápida de reflejos, la esposa grabó la secuencia, tomó una foto del hombre y con esos elementos, armó un video que subió a la red social TikTok y rápidamente se desparramó por otros medios.

El detalle: al reproducirse el mensaje por Bluetooth, solo sonaba en el auto y no en su celular, entonces el hombre intentó escucharlo varias veces sin éxito.

Si bien se desconoce cómo terminó la historia, el video se transformó en uno de los más virales.