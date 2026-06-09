Salud Municipal brindará atención oftalmológica en CAPS Castelli

La propuesta se desarrollará este miércoles en el barrio Castelli y permitirá a los vecinos acceder de manera gratuita a controles oftalmológicos, atención odontológica, vacunación y distintas prestaciones de salud.

Entre las acciones enmarcadas dentro de los programas que lleva adelante el Municipio mediante la gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la Secretaría de Salud, se continúa con la acción territorial mediante jornadas de salud visual de forma mensual en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La jornada será este miércoles 10 de junio a partir de las 8 horas y contempla el acceso a controles y tratamientos visuales gratuitos, asimismo se complementará con atención odontológica para llenado de planillas escolares, testeos rápidos de VIH y Sífilis, vacunación del Calendario Nacional y prácticas de enfermería.

En esta oportunidad, se entregarán 30 turnos por orden de llegada a partir de las 08 horas en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Castelli, lo mismo que para odontología para los certificados bucodentales. Además, se podrá acceder a vacunación del Calendario Nacional, y prácticas de enfermería.

Cabe aclarar que, en este tipo de controles oftalmológicos no se realizan mediciones. Para ello, se debe solicitar turno mediante la turnera online municipal que se habilita cada viernes a las 09 horas, donde se asignará un día para la atención y estudios específicos.

Mirándonos

Por otra parte, desde la Secretaría de Salud se informó que el próximo viernes 12 se llevará a cabo la 2º entrega del año de lentes gratuitos en el marco del programa municipal “Mirándonos” en horas del mediodía en instalaciones del Ceptur.

La iniciativa comenzó a implementarse en el año 2018 y mantiene su continuidad como una política pública clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos, complementando al consultorio oftalmológico municipal a cargo del Dr. Martín Battauz.