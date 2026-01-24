San Lorenzo bajó de la punta a La Unión

El “Ciclón” venció al conjunto de Formosa por 84-70 en el Pando. Cristian Cardo fue el MVP del juego con 23 puntos, 4 rebotes y 3 recuperos.

San Lorenzo de Almagro derrotó este sábado de local a La Unión de Formosa por 84-70 y de ese modo lo bajó de la punta de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

En un comienzo impreciso para ambos equipos, fue La Unión quien sacó la primera ventaja. No obstante, San Lorenzo, con triples de Selem Safar y Lucas Pérez, y penetraciones de Ignacio Bednarek, logró obtener su primera ventaja (18-9). Sin embargo, Jonathan Machuca, de a poco fue convirtiéndose en pieza fundamental de la visita para comenzar a descontar en el tanteador. Del lado del local, Bednarek continuó adueñándose de la zona pintada y se sumó Cristian Cardo, infalible desde la línea de tres. Pero promediando la primera mitad, La Unión achicó el marcador gracias a Sebastián Acevedo y Tomás Spano. A pesar del esfuerzo, fue el conjunto azulgrana quien se fue al vestuario ganando 40-39.

En la segunda mitad del juego, San Lorenzo volvió con otra actitud: triples de Safar y Leandro Cerminato y una férrea defensa, logró un parcial de 12-0. Por el otro lado, los dirigidos por Guillermo Narvarte, continuaron buscando achicar el resultado, pero el “Ciclón” siguió presionando y desglosando un gran juego ofensivo, que le sirvió para ingresar a los últimos 10 minutos del partido ganando 65-50.

En el último parcial, los dirigidos por Sebastián Burtin siguieron presionando e imponiéndose en el juego, alcanzando una ventaja de 19 puntos (69-50).

Sin embargo, la visita, logró un parcial de 9-3 (72-59). Lejos de relajarse, San Lorenzo supo manejar los tiempos en el tramo final del encuentro, respondió cada intento de reacción de La Unión y sostuvo la diferencia con inteligencia y solidez defensiva.

Con el correr de los minutos, el conjunto azulgrana administró la ventaja y cerró un triunfo importante, apoyado en el juego colectivo que mostró durante todo el encuentro.