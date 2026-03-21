San Martín logró un valioso triunfo ante Ferro

El equipo correntino se impuso de local 71-65 ante el elenco de Caballito, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

San Martín de Corrientes logró este sábado una valiosa victoria frente a Ferro Carril Oeste por 71 a 65 y se mantiene firme en la lucha por un lugar en los playoffs de la Liga Nacional de Básquet.

Franco Méndez fue la gran figura del encuentro con 18 puntos.

El “Rojinegro” inició el juego con intensidad y rápidamente tomó la delantera. Sin embargo, Ferro aprovechó algunos desajustes defensivos del local, emparejó las acciones y logró cerrar el primer cuarto arriba por 16 a 12.

En el segundo parcial, el equipo correntino sintió el impacto de sus errores en defensa, pero reaccionó a partir de la energía de Víctor Fernández y Salvador Giletto, que le permitieron volver a meterse en partido. No obstante, el conjunto visitante sostuvo su efectividad desde el perímetro con Emiliano Lezcano y José Defelippo y se fue al descanso largo en ventaja por 32 a 27.

Tras el entretiempo, y a pesar de algunos altibajos, San Martín mostró carácter y, con un sólido juego colectivo, logró igualar el marcador. Desde allí, el encuentro se volvió parejo y de trámite cambiante. El “Rojinegro” encontró respuestas en el tiro exterior con Méndez y Gastón García como principales artilleros, mientras que Ferro apostó al juego interior de Anthony Peacock.

El cierre mantuvo el suspenso. Ferro parecía llevarse el triunfo con un triple de Rodrigo Gallegos, pero el capitán rojinegro respondió con un lanzamiento desde larga distancia. Luego, una falta antideportiva terminó de sentenciar el encuentro a favor de los correntinos que se impusieron por 71 a 65.