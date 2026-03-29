Santiago Biagi se adjudicó su primera victoria en el TC Pista

Fue 1-2 para Dodge ya que Eugenio Provens, del Galarza Racing, terminó escolta. El podio lo completó en Neuquén Felipe Bernasconi (Toyota Camry).

Santiago Biagi ganó el Gran Premio Shell Rimula por la tercera fecha del TC Pista en Neuquén, a bordo del Dodge Challenger alistado por el RUS MED Team, y triunfó por primera vez en la categoría telonera. 1-2 para Dodge, ya que Eugenio Provens, del Galarza Racing, fue el escolta; y el podió lo completó quién hizo la pole, Felipe Bernasconi, con el Toyota Camry del JMB Competición.

En la largada Biagi aguantó el primer puesto contra la presión por fuera de Bernasconi, pero en la segunda curva, Provens, desde el tercer lugar, se mandó y pasó al primer puesto sin escalas, con un toque a la parte trasera de Biagi. Una vuelta más tarde, Provens le devolvió la posición a Biagi, por la maniobra de la vuelta inicial. Gabriel Gandulia, ganador en Viedma, debió abandonar por un toque a Bautista Damiani, el líder del campeonato, quién se relegó hasta el pelotón final.

De la vuelta 3 en adelante, no hubo movimientos en los primeros cinco. Santiago Biagi se quedó con la victoria, Eugenio Provens terminó segundo y Felipe Bernasconi llegó en el tercer lugar. El cuarto lugar fue para Benjamín Ochoa y quinto finalizó Thomas Pozner.

Con este resultado, Bautista Damiani, que llegó 11, sigue como líder con 114 puntos. Provens segundo con 107, y Biagi pasó del octavo al tercer lugar, con 106.5 puntos. La próxima fecha del TC Pista tiene lugar en Concepción del Uruguay el 18 y 19 de abril, informó la página de la ACTC.

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Panorama – 20 vueltas

1º Santiago Biagi (Dodge Challenger) 30’06”701/1000

2º Eugenio Provens (Dodge Challenger) a 0’561/1000

3º Felipe Bernasconi (Toyota Camry) a 1’947/1000

4º Thomás Pozner (Ford Mustang) a 15’548/1000

5º Benjamín Ochoa (Dodge Challenger) a 22’396/1000

6º Luciano Cotignola (Toyota Camry) a 22’932/1000

7º Nicanor Santilli Pazos (Ford Mustang) a 23’446/1000

8º Gustavo Tadei (h) (Chevrolet Camaro) a 24’377/1000

9º Faustino Cifre (Ford Mustang) a 27’939/1000

10º Braian Quevedo (Toyota Camry) a 28’300/1000