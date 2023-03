Santiago Paincho remontó desde el fondo y terminó en el 20º lugar

El piloto comodorense, con VW Up, largó desde la 45º posición en la 2ª fecha de la Clase 2 del Turismo Pista que se corrió en Concordia. La carrera la ganó Carlos Morier con Fiat Way.

El comodorense Santiago Paincho (VW Up) terminó este domingo en el 20º lugar durante la segunda fecha de la Clase 2 del Turismo Pista que se corrió a 14 vueltas en el autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos.

En ese contexto, el piloto chubutense, que terminó 15º en la tercera serie, largó desde el 45º lugar -en total corrieron 46-, logrando un notable avance a medida que transcurría la competencia que tuvo como ganador a Carlos Morier que se impuso al comando de un Fiat Way.

El vencedor empleó un tiempo de 28'23’’983/1000, siendo escoltado por Luciano Martínez (Chevrolet Corsa) y Martín Lestón (VW Up).

Los diez primeros puestos se completaron con Yair Etcheveste (Corsa), Agustín Gajate (Corsa), Fabricio Scatena (Corsa), Franco Nazzi (VW Up), José Costamagna (VW Up), Gonzalo Poles (VW Up) y Santiago Lantella (Corsa).

La próxima fecha -tercera- se correrá el 16 de abril en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

...................

Panorama - 14 vueltas

1º Carlos Morier (Fiat Way) 28'23’’983/1000

2º Luciano Martínez (Chevrolet Corsa) a 0’478/1000

3º Martín Lestón (VW Up) a 6'800/1000

4º Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) a 11'516/1000

5º Agustín Gajate (Chevrolet Corsa) a 12'435/1000

6º Fabricio Scatena (Chevrolet Corsa) a 13'347/1000

7º Franco Nazzi (VW Up) a 13'517/1000

8º José Costamagna (VW Up) a 13'764/1000

9º Gonzalo Poles (VW Up) a 14'667/1000

10º Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) a 22'604/1000

20º Santiago Paincho (VW Up) a 48'074/1000