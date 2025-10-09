Santiago Rearte retornó a la Selección nacional de patín

El caletense Santiago Rearte, integrante del grupo de competencia de patín artístico de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia y representante de la Federación Chubutense (FEPACH), viajó este jueves por la mañana y ya se encuentra en Buenos Aires para sumarse a la Selección Nacional.
Santiago, de 12 años, fue convocado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) en función del proceso de preparación para la temporada 2026. Desde este jueves y hasta el sábado inclusive se concentrará, junto a otros 15 patinadores de la especialidad libre, en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).