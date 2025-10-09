Santiago Rearte retornó a la Selección nacional de patín

El integrante del grupo de competencia de Comisión de Actividades Infantiles ya se encuentra en Buenos Aires.

El caletense Santiago Rearte, integrante del grupo de competencia de patín artístico de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia y representante de la Federación Chubutense (FEPACH), viajó este jueves por la mañana y ya se encuentra en Buenos Aires para sumarse a la Selección Nacional.

Santiago, de 12 años, fue convocado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) en función del proceso de preparación para la temporada 2026. Desde este jueves y hasta el sábado inclusive se concentrará, junto a otros 15 patinadores de la especialidad libre, en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).