Santino Perales es bicampeón  del MX Patagonia Zona Norte

El piloto de motocross Santino Perales, el último fin de semana corrió la quinta y última competencia del Campeonato MX Patagonia Zona Norte “SM Motos” donde logró quedarse con el bicampeonato en la categoría 85cc “A” al comando de una Kawasaki 85cc.

El podio, el comodorense, lo compartió con Franco Stremel y Uriel Galfrascoli. El piloto está confirmado para que en el 2025 corra el Campeonato Argentino de Motocross.

“El sábado en las pruebas se le rompió la moto que le había prestado (Motos) Hellman y un hombre de Madryn, César Moreni le prestó, sin pedir nada a cambio, la moto 85cc y pudo correr y pudo ganar la primera manga. La segunda se cayó y quedó quinto, pero los puntos del campeonato le dieron para salir campeón”, comentó Virginia Modinger, madre del joven piloto quien lo acompaña, junto a su padre y entrenador Diego Perales.

Por su parte, el joven piloto contó que “la primera manga pude largar bien, quedó segundo hasta que se me dio pasar el primero. Después, en el segundo manga, tuve varios errores, estaba tercero y me caí. Me levanté y seguí, luego estaba tercero de nuevo y me caí en una curva, me levanté apurado, con enojo, se me levantó la moto y me volvió a caer. Terminé como quinto, pero pude subir al podio en el segundo lugar y logré el campeonato 2024”.

La familia de Santino agradeció especialmente a “César Moreni, quien nos prestó la moto para correr, a Motos Hellman que siempre nos apoya con la mecánica y a Comodoro Deportes”.

perales.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Los campeones 2024:

-MX 1: Sebastián Álvarez

-MX 2: Tomás Ferreyra

-85 A: Santino Perales

-85 B: Santino Valdebenito

-WMX: Lucía Vales

-WMX B: Claudia Encinas

-MX 3: Santiago Tapia

-MX 4: Rodrigo Lacanette

-Master A: Patricio Beraza

-Master B: “Choco” Santillán.