Santino Valdebenito triunfó en Gaiman y va por el título

El piloto comodorense se impuso en la 5ª fecha del MX Patagonia Zona Norte en la categoría 85cc “A” de motocross.

El joven piloto de Comodoro Rivadavia, Santino Valdebenito, dejó su huella en la 5ª fecha del MX Patagonia Zona Norte 2025, disputada el último fin de semana en Gaiman. Valdebenito luego de finalizada las dos mangas se consagró ganador en la categoría 85cc “A”, demostrando por qué es una de las grandes promesas del motocross en la provincia de Chubut. Lo acompañaron en el podio Enzo Velázquez y Tobías Ferreyra.

A pesar del viento que acompañó la jornada, el espectáculo contó con la participación de más de 60 pilotos, consolidando un evento emocionante y lleno de acción, donde en la Mx1 el ganador fue el piloto nacional Jonatan Montenegro del Team Gas Gas Racing.

En el podio, Santino estuvo acompañado por Enzo Velázquez y Tobías Ferreyra, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. La carrera fue organizada por Zona MX y fiscalizada por ACMA, con los cronometrajes a cargo del Grupo Cronomix, liderado por Jorge Bucemo.

Podio y ganador Santino Valdebenito

PINCHO UNA GOMA Y TERMINO SEGUNDO

Santino, actual estudiante del colegio Santo Domingo Savio, no es un desconocido en el mundo del motocross. En 2024, a bordo de su KTM 85cc, se coronó campeón del MX Patagonia Zona Norte en la categoría 85cc “B”. Este año asumió el desafío de ascender a la categoría 85cc “A”, y el último domingo se impuso en la clasificación general, consolidándose como líder de la jornada y del certamen.

El fin de semana comenzó el sábado, cuando Santino y su familia viajaron temprano desde Comodoro Rivadavia. Durante los entrenamientos en el circuito, Valdebenito logró adaptarse rápidamente, marcando buenos tiempos. En la manga clasificatoria del sábado, finalizó tercero, pero el domingo demostró su habilidad y resistencia.

En la primera manga del domingo, Santino terminó primero tras un intenso duelo con Tobías Ferreyra. En la segunda manga, tomó la delantera desde el inicio, pero en la quinta vuelta, Ferreyra que venía segundo sufrió una caída. Luego Santino, a pesar de pinchar una rueda trasera de la moto a mitad de carrera, logró finalizar segundo detrás de Enzo Velázquez, lo que le permitió sumar los puntos necesarios para consagrarse como el vencedor absoluto del día en su división.

UN FUTURO PROMETEDOR

Santino no está solo en este viaje deportivo. El fin de semana fue acompañado por su abuelo -El ‘Flaco’ González- y su mamá María, quienes lo apoyaron en todo momento. Además, cuenta con el respaldo de su entrenador físico y técnico, el reconocido piloto de MX1 Leonardo Díaz, y su preparador y motorista César Hellman, encargado de la puesta a punto de su moto.

De regreso en Comodoro, Santino Valdebenito también hizo llegar sus reconocimientos. "Quiero agradecer a Hernán Martínez (Comodoro Deportes), César Hellman, “Leo” Díaz, “Pato” Beraza –piloto–, Gian Luca Iglesias, mi abuelo (El ‘Flaco’), mi familia y a la gente del Valle por hacerme sentir como en casa, por su apoyo y ayuda."

Con un espíritu competitivo y un equipo familiar sólido detrás, Santino Valdebenito continúa construyendo su camino como una de las grandes figuras del motocross en la Patagonia, donde existen varios pilotos chubutenses con un futuro prometedor. Este año nuevamente tiene grandes posibilidades de consagrarse campeón.