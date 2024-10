Santino Villalobos se prepara para la gran final de quad en Río Negro

El joven piloto de Comodoro Rivadavia Santino Villalobos (15), correrá la final del Campeonato Sur de Enduro 2024 en la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Rio Negro.

La actividad estará centralizada en el circuito de la Cruz el sábado 12 y domingo 13 de octubre, lo que marca el cierre del certamen de invierno donde competirán todas las categorías de motos y cuatriciclos.

Santino, estará al comando de su Yamaha YFZ 450cc junto a su equipo Team Villa Competición, pero cuenta con la mecánica y apoyo de Enrique “Quique” Vicini (Motoport Yamaha) y el Ente Comodoro Deportes.

El piloto local está ubicado quinto en el campeonato y de lograr un nuevo podio podría cerrar el año entre los mejores pilotos del certamen en la categoría Quad Libre.

Cabe recordar que esta temporada también logró un tercer lugar en el podio en Cinco Saltos, en la tercera fecha del Campeonato Sur de Enduro.

Su padre Marcelo, es el pilar fundamental en esta idea de ser piloto de cuatriciclos asegura Santino Villalobos. Fue así que logró conseguir un cuatri usado, un YFZ 450cc, al cual luego mejoraron y adaptaron para competir. A Enrique Vicini, representante oficial Yamaha, le gustó la idea de apoyar esta iniciativa del piloto comodorense, luego terminaron compitiendo en Neuquén ya que la actividad en Rada Tilly y Comodoro está paralizada en cuanto a carreras.

La preparación y la parte mecánica está a cargo de Enrique Vicini (Motoport Yamaha), mientras que la asistencia en pista es de Marcelo Villalobos, quien también se encarga de hacer mecánica y manager del piloto. Y una vez más el equipo tiene que hacer 1200 kilómetros para poder competir.

Ahora, todo está listo para la última fecha del año el domingo 13 de octubre, en Cinco Saltos (Río Negro). "Para esta fecha estoy muy bien preparado, física y mentalmente, junto a mi viejo, a “Quique” Vicini, entrenando muchísimo cross y también enduro. El cuatri, está puesto a punto para la carrera. Yo, tengo expectativas de lograr otro podio, me encantaría sumar más puntos por el campeonato y terminar una linda final como se debe".

"Quiero agradecer a mis viejos, mi familia, mis amigos que me apoyaron y me siguen apoyando, en especial a Comodoro Deportes que me ayuda muchísimo, a “Quique” Vicini mi mecánico personal y a Spagnoli por prestarnos el carro en cada carrera que lo necesitamos", expresó el piloto de Comodoro Rivadavia, Santino Villalobos.