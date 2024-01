Sapochnik: "los chicos disfrutan el juego y son competitivos"

El entrenador Gustavo Sapochnik está al frente del equipo de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que lidera en soledad la Liga de Desarrollo de básquet.

El ’Verde’, que se prepara para recibir este lunes -desde las 20:30- a Platense por una nueva fecha de la competencia buscará prolongar su gran momento en el certamen donde logró 14 victorias y sufrió solo una derrota en 2023.

Este sábado por la mañana, el plantel realizó una nueva práctica con miras al juego frente al ’Calamar’ y antes de la misma, el DT Gustavo Sapochnik dialogó con El Patagónico.

El joven entrenador trelewense, que retornó al club luego de trabajar en Hispano Americano de Río Gallegos, se refirió al gran presente por el que atraviesa el equipo en la Liga de Desarrollo.

"En un prinicipio, acá lo importante es el proyecto del club en general en el cual Martín Villagrán es el que lidera, el que toma decisiones de los reclutamientos y de la metodología de trabajo", sostuvo.

"A mí en esta temporada me toca dirigir a los chicos y tratar de promocionar a la Liga de Desarrollo a los chicos que juegan en el club en las categorías menores. A partir de eso, uno desde la experiencia que tiene y del material que tiene el proyecto del club, trata en cada partido ser competitivo, y dentro de este trabajo en general, también lo que se busca es el desarrollo de los jugadores de la cantera, para que en algún momento jueguen en el equipo profesional y tratar de trabajar con los chicos para que puedan tener minutos en la Liga de Desarrollo", agregó.

Sobre el mismo tema, Sapochnik afirmó: "A partir de ese combo, se dio que también los chicos juegan bien, están bien, sobre todo los cuatro reclutados y a pesar de la temporada anterior, tenemos cinco bajas, el equipo está bien, juega bien, lindo, disfrutan el juego y sobre todo son competitivos que es lo que hace que hallamos ganado partidos importantes", destacó.

El director técnico, quien también integró el cuerpo técnico de la U19 de Argentina, también se refirió a por qué razón ganaron tantos partidos en lo que va de la competencia y en su mayoría jugando un básquet sólido y a veces arrasador.

"Sobre todo los partidos más competitivos que tuvimos: Ferro, Instituto, Boca, Independiente de Oliva, inclusive el de Riachuelo que perdimos también. Los chicos son competitivos, les gusta competir y desde el cuerpo técnico de la Liga de Desarrollo, tratamos de estimular esa competitividad. O sea no los frenamos, entonces esta competitividad que tienen los chicos, nosotros la tratamos de estimular", explicó.

"Siempre dentro del contexto general del proyecto del club que también es importante, que está muy consolidado y eso ayuda también a que el cuerpo técnico de la Liga de Desarrollo pueda trabajar más tranquilo", destacó.

Platense será el primer rival que enfrentará Gimnasia por el reinicio de la competencia. El partido se jugará este lunes en el Socios y Sapochnik también habló al respecto.

"Platense es un buen equipo, fue de menos a más. Terminó ganando los últimos partidos, sumaron a un chico de Venezuela muy interesante y tiene chicos de Capital que se están desarrollando bien, así que creo que el primer partido será muy lindo para venir a verlo y muy duro para nosotros para competir".

Respecto al objetivo para este año, Sapochnik comentó: "el primer objetivo que tenemos por la Liga de Desarrollo es tratar que los chicos que están reclutados puedan entrenar normalmente con el equipo y poder de a poquito sumar minutos. Ese es objetivo principal y tratar de promocionar los chicos de las formativas a la Liga de Desarrollo", aseguró Sapochnik quien dirigió a Nacional de Oruro, Bolivia.

"Después con respecto a la competencia en sí, nosotros aspiramos a lo máximo. Después hay distintos factores que puede ser que vaya variando, pero el objetivo de todo el equipo, de todos los chicos y de nosotros como cuerpo técnico y del club, es tratar de llegar a lo máximo. La Liga es larga, pueden pasar muchas cosas y hay que seguir. Por eso no nos generamos tanta expectativa ahora, sino que vamos partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, buscando el desarrollo individual de cada chico y a partir de eso, nos dará que podamos competir cada vez más y cada vez con más cantidad de chicos", acentuó el ex Germinal de Rawson.

TRES FACTORES PARA EL REGRESO AL CLUB

En otra parte de la charla, Gustavo Sapochnik se refirió a su vuelta al club -estuvo desde 2014 al 2017 en las formativas de Gimnasia- y también habló sobre su reciente paso por Hispano Americano de Río Gallegos.

"Primero volví por Martín Villagrán, ya que tenía muchas ganas de trabajar con él, y era una deuda que tenía pendiente. Segundo porque iba viendo que como club y como estructura deportiva, iba mejorando y eso también a uno lo motiva porque no cae a un club donde las emergencias son otras, sino que está preparado para competir. Entonces, para nosotros que trabajamos de esto, es interesante llegar a lugares donde estén claros los objetivos".

"Y por último porque estoy cerca de mi casa, estoy a 350 kilómetros, con lo cual también puedo tener la posibilidad de ver a mi familia por más tiempo. Así que esos tres factores fueron muy importantes para el regreso. Y no hay que olvidar que Gimnasia es lo mejor de la Liga Nacional y uno es tentador también de este ofrecimiento".

Por último, Sapochnik también habló sobre su experiencia en Hispano Americano. "Hispano es un club muy ordenado, me llevé una sorpresa muy grande en cuanto a la cantidad de chicos y chicas que tiene jugando al básquet en formativas. Es un club que respira mucho básquet y el trabajo en el equipo lo hacen bien y ordenado. Me llevé la verdad que una satisfacción grande, tengo muchos amigos y la experiencia de lo profesional. Yo venía de trabajar solamente en formativas y en años anteriores solo dedicándome en formativas. Hispano me dio la posibilidad de ser asistente. A partir de ahí fui asistente del equipo nacional y ahora me toca ser segundo asistente del equipo. Por eso, sin bien fue un corto paso, pero fue importante para mí como profesional", expresó el DT con pasado en Racing y Huracán, ambos de Trelew.

"En cuanto a mi objetivo acá en Gimnasia trataré de adaptarme lo más rápido posible a la metodología y al trabajo del club, del equipo y del cuerpo técnico. Si bien tengo mucha experiencia, pero no tanta en la Liga Nacional, y estos primeros meses desde lo profesional, desde la adaptación al equipo, la realidad es que no fue fácil porque la Liga es exigente y porque las competencias que tuvo el equipo fueron muy exigentes. Así que hoy por hoy, mi objetivo personal es terminar de adaptarme lo más rápido posible al equipo y al cuerpo técnico para poder darle cosas positivas. Y a partir de eso, después veremos cómo sigue todo", sentenció.