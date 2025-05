Sarmiento tuvo por primera vez un Abierto Internacional de Kurash

El último sábado, en el Gimnasio municipal N° 1 de la ciudad de Sarmiento, se realizó el V Campeonato Abierto de Kurash de la Argentina. Esta competencia fue organizada en dos ocasiones en la ciudad de Malargüe (Mendoza) y en otras dos oportunidades en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Ahora le tocó a Sarmiento donde funciona la primera Escuela Municipal de Kurash de todo el país, desde abril del 2024. La organización estuvo a cargo de la Secretaría Municipal de Deportes de Sarmiento, a cargo de la profesora María Melendi, y de la Asociación Civil, Deportiva, Social y Cultural Unión Argentina de Artes Marciales (U.A.A.M), presidida por Franco Luna, con fiscalización a cargo de la Federación Argentina de Kurash, a cargo del profesor Pablo Cosentino.

Para esta ocasión se esperaba contar con delegaciones de la Asociación de Kurash de Bangladesh y un equipo de Pakistán, que finalmente no pudieron asistir.

La competencia fue muy amena, con mucha cordialidad entre los luchadores, contando con un arbitraje claro y justo, lo cual ayudó que la jornada resultara una experiencia hermosa y positiva.

De los luchadores de Sarmiento se destacan en las categorías “Promocionales” (sub 9) a Noah Amarilla, que fue oro en su división de peso, mientras que Ticciano Larroca Preuss logró una medalla de bronce. Entre las mujeres, se destacó Evelyn Jara, que logró una presea de plata, compitiendo por primera vez en la disciplina junto a sus compañeros. En la división Sub 11, Daniela Flores obtuvo medalla de plata, mientras que en Sub 15, el deportista Thiago Cabrera logró el oro.

El equipo campeón fue la U.A.A.M, con sede en Comodoro Rivadavia, quien se adjudicó la Copa Challenger “Comandante Saúl Cosentino” por obtener ocho medallas doradas a través de: Enrique Liam Piñeyro en varones Sub 11; Zoe Piñeyro en damas Sub 15; Juan Pablo Blanco en Varones hasta 90 kg. Sub 17; Nehuén Cuestas en varones adultos hasta 90 kg; Pedro Araqué en varones adultos hasta 73 kg, resaltando la excelente actuación de Hilario Vallejo hasta 81 kg. en Sub 17 y en adultos libre de peso, por lo tanto este competidor ganó la Copa Challenger “Luchador Mariano Rodríguez”.