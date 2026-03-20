La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó este viernes la suspensión de los cortes programados de agua que estaban previstos para distintas zonas de Comodoro Rivadavia durante el fin de semana.

SCPL suspendió los cortes de agua previstos para este fin de semana

De acuerdo al comunicado oficial emitido por el Departamento de Saneamiento, la interrupción del servicio que debía realizarse este viernes 20 en Zona Norte y el sábado 21 en Zona Sur y Central finalmente no se llevará a cabo.

Mejora en las reservas

La decisión se adoptó luego de constatar que las reservas de agua en Puesto La Mata presentan niveles operativos adecuados, lo que permite sostener el suministro sin necesidad de aplicar el esquema de cortes rotativos.

Desde la SCPL señalaron que esta situación brinda un alivio momentáneo en el sistema, evitando interrupciones en el servicio para miles de vecinos de la ciudad.

Uso responsable del recurso

A pesar del escenario favorable, desde la cooperativa insistieron en la importancia de mantener un consumo responsable del agua, especialmente ante la variabilidad de las condiciones del sistema.

En ese sentido, recordaron que el uso racional del recurso es clave para sostener los niveles de reserva y garantizar la continuidad del servicio en toda la ciudad.