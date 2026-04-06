Se busca fortalecer a las pymes y crear nuevos empleos

Rubén Zárate participó de reuniones en Puerto Madryn en el marco del convenio firmado con dicho Municipio a fines de 2025.

Los encuentros se desarrollaron este lunes, en primera instancia en la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA PATAGONIA), y el otro en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), donde se trabajó en la iniciativa de avanzar este año en la puesta en marcha de un Sistema de Innovación Regional buscando que las empresas locales puedan hacer un uso más eficaz de la ciencia y la tecnología patagónica.

Estas actividades surgen del convenio firmado a fines del año pasado entre Othar Macharshvili y Gustavo Sastre, intendentes de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, respectivamente, con el objeto de fortalecer las capacidades instaladas en cada una de sus localidades y contribuir a un sistema de cooperación regional para fortalecer las tramas productivas y el empleo.

En ese contexto, hubo consensos de lo valioso de esta iniciativa surgida desde Comodoro Rivadavia el año pasado, ya que es una respuesta práctica a un contexto atravesado por el desfinanciamiento de las políticas públicas que genera debilitamiento del sistema científico-tecnológico y universitario, privando a las empresas de una herramienta central para la innovación.

Zárate señaló que “fue una jornada muy completa. Durante la mañana, en CIMA Patagonia, se trabajó sobre la norma ISO 56.002, que orienta la innovación en las empresas, cuestión que estamos apoyando desde la Agencia a quienes quieran iniciar este proceso orientado a la mejora continua”.

Asimismo, comentó que “durante la tarde, trabajamos sobre las estrategias de vinculación y debatimos acerca del futuro de la región, en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET)”, al tiempo que agregó que “debemos comprender que, para enfrentar desafíos de este tipo, tenemos que cooperar entre ciudades e instituciones”.

“Las estrategias locales, en un escenario nacional tan agresivo, solo pueden ser viables cooperando entre municipios, cámaras empresariales, confederaciones sindicales e instituciones de ciencia y tecnología. En este encuentro, avanzamos mucho junto a pymes, municipios, cooperativas y actores del entramado socio-productivo”, sostuvo Zárate.

CAMBIO DE PARADIGMA Y ROL DE LA CIENCIA

Por otro lado, Zárate afirmó que “el modelo macroeconómico de ajuste no puede paralizarnos; debemos dar respuesta a las empresas y sus trabajadores con procesos de mejor calidad, bien anclados al territorio, basados en conseguir soluciones a nuestras necesidades, sin resignar nuestra cultura productiva. El desafío es construir ecosistemas de innovación territorial, donde el conocimiento se traduzca en valor social y económico real para nuestras comunidades”.

También señaló que el encuentro evidenció una transformación profunda en el rol de las universidades y centros de investigación, que ya no solo generan conocimiento, sino que buscan convertirse en actores activos de los ecosistemas de innovación, capaces de producir impacto concreto en el desarrollo productivo.

En ese sentido, el titular de Comodoro Conocimiento expuso que “cada jurisdicción, local, provincial o nacional debe agregar valor al esfuerzo de investigar: necesitamos que ese conocimiento llegue al territorio, se aplique y genere resultados. Ahí es donde la vinculación cobra un rol estratégico”.

Por su parte, el referente del CONICET, Alejandro Pimbas, remarcó la importancia de consolidar estos espacios de articulación como condición indispensable para el desarrollo regional. “Hoy el desafío no es sólo generar conocimiento, sino lograr que éste se conecte con las necesidades reales del territorio. La articulación entre el sector científico, el productivo y el Estado es clave para que la innovación tenga impacto concreto y sostenido”, indicó.

Entre los principales obstáculos identificados, se destacó la falta de financiamiento en etapas tempranas, con una marcada brecha entre la investigación inicial y su llegada al mercado, conocida como el “valle de la muerte”, agravada por la escasa disponibilidad de capital de riesgo en Argentina, que capta menos del 5% de la inversión regional.

Frente a este escenario, se planteó la necesidad de construir un modelo operativo más eficiente para la transferencia tecnológica, basado en identificar conocimientos y tecnologías con potencial, empaquetarlos en formatos accesibles para el mercado, visualizarlos mediante estrategias de comunicación y capacitarlos para su adopción en distintos sectores.

Del mismo modo, se resaltó la importancia de herramientas concretas como las fichas tecnológicas, las rondas de vinculación con sectores productivos, la generación de vidrieras tecnológicas y la construcción de acuerdos con cámaras empresariales y gobiernos locales.

Sobre el tema, Zárate subrayó que “el sistema de innovación regional está orientado por instrumentos claros, por ejemplo, la norma ISO 56002 nos marca un horizonte en términos de calidad en innovación, mientras que SURI permite certificar empresas innovadoras. Todo esto forma parte del convenio que estamos implementando junto al Consejo Federal de Inversiones desde la Agencia Comodoro Conocimiento”.

Zárate señaló que las conclusiones de estos encuentros serán tema de debate el 16 y 17 en Comodoro Rivadavia, en el Centro Cultural, durante el encuentro denominado “Construyendo el Nodo Industrial de la Patagonia Austral”.